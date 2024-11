EZZE Seguros faz patrocínio pontual na camisa do Ceará

Hoje, o Ceará entrará em campo pela última vez em 2024. A partida diante do Guarani decidirá uma vaga na elite do futebol brasileiro para o Mais Querido e o Time do Povo ganhou um novo reforço para a partida. A EZZE Seguros terá sua marca estampada na propriedade Barra Costas 1 da camisa alvinegra.

A EZZE Seguros é uma companhia que, em cinco anos de atuação, se solidificou no mercado de seguros, principalmente, por colocar o capital humano como seu maior diferencial. Hoje, a empresa soma mais de R$ 10 bilhões em ativos e resultados financeiros que só cresceram nos últimos anos. Em 2024, a empresa recebeu a certificação Great Place to Work.

O patrocínio foi fechado de forma pontual para a partida de hoje contra o Guarani e o Vozão, além de um novo parceiro, ganhou torcedores na luta pelo acesso, como contou Ivo Machado, vice-presidente de Relações Institucionais e Marketing da EZZE Seguros.

“A EZZE Seguros está na torcida para o retorno do Ceará à elite do futebol nacional. Estamos felizes por termos nossa marca na camisa deste jogo decisivo e por apoiar o esporte nordestino”, destacou.

CORINTHIANS

A EZZE Seguros anunciou em novembro um upgrade do patrocínio do Sport Club Corinthians Paulista mirando a próxima temporada. Agora, além de seguir mais um ano estampando as costas da camisa da equipe profissional masculina, a marca da seguradora estará presente também na camisa da equipe sub20 masculina e na parte superior das camisas do time de futebol feminino até o fim da temporada de 2025.

O novo contrato contará com bonificações atreladas à performance esportiva do time profissional masculino em 2025. Outra novidade é que no próximo ano a companhia irá promover um campeonato de corretores de seguro nas instalações do Corinthians ao término da temporada.

“Estamos preparados para potencializar as ações de marketing e trazer o torcedor ainda mais próximo da EZZE. O futebol é realmente uma paixão nacional e temos alcançado uma visibilidade incrível junto aos nossos potenciais clientes nesta nova fase da nossa companhia”, ressalta o vice-presidente de Relações Institucionais e Marketing da seguradora, Ivo Machado.

“Sempre acreditamos na força desta parceria para divulgar a cultura do seguro em nosso país. Damos mais um passo importante, especialmente no incentivo ao time de futebol feminino, um dos principais da América do Sul e que tem gerado muitas oportunidades. Reconhecemos o potencial das jogadoras e estamos confiantes nas conquistas que elas terão em 2025”, diz o CEO da EZZE Seguros, Richard Vinhosa.