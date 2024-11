Évora Seguros é a corretora oficial da Associação Médica Brasileira

A Évora Seguros firmou uma parceria exclusiva com a Associação Médica Brasileira (AMB) para a comercialização de seguros de saúde da Bradesco Saúde, ampliando sua atuação na área de benefícios. A partir de novembro, associados em todo o país poderão adquirir seus seguros diretamente com a corretora.

O acordo, válido por 24 meses, inclui planos PME voltado para pequenas e médias empresas. A AMB reúne mais de 58 mil associados em todo o Brasil, todos aptos a usufruir da oferta da Évora.

Marcelo Leite, diretor de benefícios da Évora, ressalta que essa parceria representa uma oportunidade estratégica para a corretora se posicionar junto a associações. “Estamos atentos ao mercado e abertos a propostas que ampliem nosso alcance. Planos de saúde são uma excelente porta de entrada, permitindo-nos oferecer outros produtos do nosso portfólio. Mais do que disponibilizar o plano, utilizamos nosso conhecimento para identificar a solução mais adequada aos associados, garantindo qualidade e otimizando investimentos”, afirma.

“Para a AMB, esta parceria com a Évora Seguros é muito importante, pois nossos mais de 58 mil associados passarão a contar com as vantagens do seguro da Bradesco Saúde. É mais uma atualização do nosso portifólio de benefícios para nossos associados”, explicou o secretário geral da Associação Médica Brasileira, Florisval Meinão.