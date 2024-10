Évora Seguros amplia atuação para benefícios

Com quase três décadas de atuação no mercado, a Évora Seguros se consolidou como referência em seguros automotivos, sendo a maior corretora não cativa atuando em concessionárias, multimarcas e revendas. Desde 2023, com a chegada do executivo Marcelo Leite, a empresa diversificou seu portfólio, apostando em uma nova estratégia focada no setor de benefícios, oferecendo soluções de seguros para negócios de todos os tamanhos.

Marcelo Leite, que tem uma carreira consolidada em grandes empresas como Aon, SulAmérica, Generali, It’seg e Alper, traz uma vasta experiência em seguros de saúde, odontológico, vida e viagem – áreas em que a Évora planeja ampliar sua atuação. Como novo diretor de benefícios, Marcelo tem o desafio de expandir essa oferta e atingir a meta de se consolidar entre as 10 maiores consultorias de benefícios em 5 anos.

Segundo Marcelo, o segmento de saúde é uma interessante porta de entrada em clientes corporativos. Mais do que vender o produto, a Évora oferece uma análise detalhada da utilização dos planos e do perfil dos colaboradores das empresas, com o objetivo de identificar a solução mais adequada, mantendo a qualidade e otimizando os investimentos.

“Queremos usar o expertise da Évora para criar soluções que ajudem as empresas a reter talentos e garantir a tranquilidade de seus colaboradores, oferecendo seguros alinhados às suas necessidades comportamentais e financeiras. Não estaremos presentes só na hora de fechar e renovar contratos. A ideia é sermos um suporte para o cliente sempre que ele tiver alguma dúvida, atento ao seu perfil de uso para entender onde é possível melhorar serviço ou custos, com um atendimento próximo e de excelência. Entendemos que esse é o ponto que nos diferencia do mercado”, ressalta Marcelo Leite.

Thiago Rocha, diretor geral do Grupo Évora, afirma que a criação da área de benefícios fortalece ainda mais a capacidade da empresa de oferecer opções sob medida aos seus clientes, replicando o sucesso que já têm no segmento automotivo.

“Sempre tivemos uma atuação diversificada, mas com a área de benefícios, ampliaremos nossa oferta. Somos muito mais do que uma corretora de automóveis. Oferecemos produtos para pessoas e empresas de diferentes segmentos e portes. Essa nova área nos permite expandir as parcerias com seguradoras e entregar soluções personalizadas”, destaca Thiago.