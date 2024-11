Paulo Marchezine assume como superintendente de novos canais da AVLA

A AVLA anuncia a chegada de Paulo Marchezine como novo superintendente de novos canais. Com mais de 25 anos de atuação e experiência em gestão de riscos e seguros, o executivo vem para reforçar a equipe de atuação no Brasil.

Paulo Marchezine é formado em Direito, possui especialização em Gestão de Riscos e Seguros pela Universidade de Salamanca e também é pós-graduado em Engenharia de Vendas, com especialização em Liderança Transformadora pela Fundação Dom Cabral.

Atualmente, ele também é membro da ABGR (Associação Brasileira de Gerentes de Riscos). Em sua trajetória profissional, foi gerente territorial de seguros gerais na Mapfre Brasil e head de canais estratégicos na Pottencial, onde trabalhou por mais de cinco anos antes de se transferir para a AVLA.

O executivo destaca que a AVLA tem construído uma relação de proximidade com os corretores, tanto no que diz respeito à estrutura comercial quanto na área de canais estratégicos, proporcionando-lhes novos meios de distribuição. Segundo ele, isso é muito proveitoso para aproximá-los do mercado de seguros, além de ampliar seu alcance, seja do ponto de vista do cliente ou do público-alvo a ser trabalhado.

“Estamos diante de um projeto desafiador, no qual acredito muito, tanto no que se refere ao crescimento do negócio quanto ao desenvolvimento dos corretores. A ideia é manter essa proximidade com eles, mostrando que as soluções tecnológicas de que dispomos são capazes de apoiá-los no que for necessário dentro de um mercado sempre forte e em constante mudança”, reforça Marchezine.