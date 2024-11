Europ Assistance e Aon firmam parceria para expandir serviços de assistência

A Europ Assistance anuncia uma nova parceria com a Aon, empresa global em serviços profissionais. A colaboração entre as duas empresas visa oferecer uma ampla gama de serviços de assistência no Brasil, com potencial para atender mais de 120 mil vidas, que já começaram a receber suporte desde 1º de setembro.

Para a Europ Assistance, essa aliança representa uma oportunidade estratégica de expansão. “A Aon é um parceiro de grande importância, não apenas pela sua presença no mercado global, mas também pelo seu profundo conhecimento e atuação no Brasil, afirma Rita Graziano, head de novos negócios da Europ Assistance Brasil.

“Essa parceria nos permitirá diversificar o portfólio, especialmente, no segmento de benefícios, no qual enxergamos um grande potencial de crescimento”, completa.

Por meio da associação, a Europ Assistance disponibiliza assistência voltada para Casa e Família, oferecendo soluções para aqueles que não possuem algum tipo de seguro. “O suporte oferecido em momentos de necessidade é fundamental no dia a dia das pessoas. Nossa missão é proporcionar tranquilidade e segurança, independentemente de estarem ou não cobertas por um seguro tradicional”, complementa Graziano.

A expectativa de que para o primeiro ano de operação que refletirá o impacto positivo que a parceria pode gerar no mercado brasileiro de assistência, além de possibilitar a ampliação dos serviços e preparar o terreno para novas oportunidades no setor de benefícios.

Para a Aon, colaborar com a Europ Assistance reforça seu compromisso em oferecer soluções inovadoras que atendam as necessidades dos clientes em um cenário em constante transformação. ” Estamos entusiasmados com essa parceria estratégica, que nos permite oferecer serviços de assistência customizados, que apoiam aos clientes de forma integral e facilitam seu dia a dia frente a eventuais imprevistos”, destaca Bruno Neves, executive sales director, risk capital & human capital para a Aon no Brasil.