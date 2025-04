O Programa de Mentoria Carreira 50+, promovido pelo Instituto IVG com patrocínio do Grupo Bradesco Seguros, encerra sua primeira edição do ano em 24 de abril. A iniciativa tem como objetivo apoiar a reinserção de profissionais com mais de 50 anos no mercado de trabalho, reafirmando o compromisso das organizações envolvidas com a valorização da longevidade e a inclusão produtiva.

As mentorias tiveram início em 11 de março, com aula inaugural. Durante o programa, os 50 participantes selecionados tiveram acesso a uma trilha formativa composta por 12 masterclasses, abordando temas como LinkedIn estratégico, preparação para entrevistas, transição de carreira e empreendedorismo sênior, além de 6 mentorias individuais realizadas por mentores especializados no mercado.

Para Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros, “falar sobre longevidade é essencial para construirmos uma sociedade mais preparada para os desafios e oportunidades de uma vida mais longa. No Grupo Bradesco Seguros, entendemos que promover esse diálogo é contribuir para a conscientização sobre hábitos saudáveis, planejamento financeiro e qualidade de vida em todas as fases da jornada. Trata-se de um compromisso com o presente e, principalmente, com o futuro das próximas gerações”.

Sobre o programa Mentoria Carreira 50+

O Programa tem como objetivo apoiar profissionais com 50 anos ou mais para uma longevidade ativa, promovendo a recolocação profissional, a revisão de carreira e o desenvolvimento pessoal. O foco é fortalecer a autonomia, a resiliência e o propósito em novas etapas da trajetória profissional, valorizando experiências e habilidades acumuladas ao longo dos anos. O programa é voltado para homens e mulheres com mais de 50 anos que estão fora do mercado de trabalho e desejam se recolocar ou empreender.