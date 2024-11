SegPartners celebra 10 anos com parceiros e colaboradores

Reunindo 400 pessoas, entre corretores membros, seguradores parceiros, colaboradores e imprensa, a SegPartners Brasil Corretora de Seguros S.A (SPB), empresa que reúne corretoras de seguros para otimizar operações e as representa perante as seguradoras, comemorou 10 anos de atuação em uma festa na última sexta-feira, dia 22, em São Paulo.

Paulo Rogério dos Santos, CEO da SegPartners Brasil, se emocionou ao lembrar a trajetória. “A SegPartners foi inicialmente criada para unificar a produção de alguns amigos para obter melhores condições junto às seguradoras. Com o tempo, investimos no compartilhamento de sistemas e processos. Deu tão certo que a empresa se tornou gigante, e hoje conta com 54 funcionários para atender os quase 70 corretores que fazem parte”, contou.

A primeira estrutura da SegPartners foi montada dentro da corretora de Paulo Rogério, enquanto outros fundadores cederam recursos e colaboradores. Foram adquiridos sistemas que criaram a Central de Serviços Compartilhados. Os corretores buscaram as primeiras parcerias com as seguradoras, e hoje são as companhias que querem estar com o grupo da SegPartners.

Em 2022, a diretoria foi profissionalizada com a contratação de profissionais especialistas para cada área, os executivos decidiram “embalar os serviços”, criar um produto e oferecer para o mercado, em um plano de expansão.

Neste ano, a presidência do Conselho foi assumida por Alexandre Camillo, corretor de seguros de reconhecida experiência, que foi presidente do Sincor-SP e superintendente da Susep. Camillo é corretor membro e acionista da SegPartners desde 2019.

No evento, Camillo destacou a parceria bem-sucedida com Paulo Rogério dos Santos para trabalhar no desenvolvimento de soluções para os corretores e seguros do grupo. “Estamos atuando juntos para promover melhorias para o corretor e, principalmente, para o consumidor. Temos diversos projetos e lançamentos para o próximo ano, 2025 promete”, garantiu.

Crescimento constante

No exercício de 2022, a empresa teve produção de R$ 402 milhões, e a rede fechou o ano com 22 corretoras de seguros membros.

No exercício de 2023, a empresa teve produção de R$ 522 milhões e R$ 70 milhões em comissões, o que a coloca entre as 15 maiores corretoras do Brasil, e a rede SegPartners fechou o ano com 40 corretoras de seguros membros.

Em 2024, a empresa conta com 20 seguradoras parceiras e 67 corretoras de seguros membros. Projeta fechar o ano com produção de R$ 650 milhões e R$ 80 milhões em comissões, o que a coloca entre as 12 maiores empresas de corretagem de seguros do país.