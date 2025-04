Icatu e Verde Asset lançam fundo de previdência

A Icatu Seguros, em parceria com a Verde Asset Management, lança o Icatu Verde Master Prev 60, novo fundo de previdência privada multimercado voltado exclusivamente para proponentes qualificados. O produto destaca-se pela gestão de Luis Stuhlberger, pioneiro dos fundos multimercado no Brasil, CEO e CIO da Verde, que aplicará no novo fundo a mesma estratégia bem-sucedida do Verde FIC FIM. O lançamento alinha-se com um novo momento regulatório da indústria de previdência, como maior flexibilidade de limites de alocação em ativos e novas regras para escolha de regime tributário.

Atualmente, a Verde possui mais de R$ 17 bilhões sob gestão, consolidando-se como uma das principais gestoras independentes do mercado. Mais de um quarto desse montante está alocado em previdência, evidenciando seu compromisso com soluções de longo prazo. O novo fundo reforça essa vocação ao seguir a estratégia principal da gestora desde 1997, cuja alocação inclui ativos no mercado nacional e internacional em renda fixa, ações, crédito e câmbio sob a perspectiva macro e análise fundamentalista.

O Icatu Verde Master Prev 60 se diferencia ao seguir uma estratégia já testada em diferentes ciclos econômicos e possui uma das equipes mais experientes do mercado, gerida pelo Stuhlberger. Além disso, o produto se alinha aos objetivos de investidores que buscam retornos acima do CDI no longo prazo com níveis de volatilidade entre 5% a 10%. Esta nova opção de produto amplia a parceria entre Icatu e Verde, que desde 2015 já oferecem três fundos diferentes em conjunto para distribuição no mercado de previdência.

“Este lançamento representa a evolução natural de nossa parceria de dez anos com a Verde”, afirma Henrique Diniz, Diretor de Produtos de Previdência da Icatu Seguros.

“Ao traduzir uma estratégia consagrada de gestão para o ambiente de previdência, oferecemos aos participantes qualificados acesso a um produto diferenciado, que combina a expertise da Verde com a solidez e inúmeros benefícios da previdência privada”, complementa.