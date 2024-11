Caixa Seguridade tem lucro de R$ 1 bilhão

A Caixa Seguridade anunciou os resultados do terceiro trimestre de 2024. A companhia apresentou um lucro líquido gerencial de R$ 1,0 bilhão, aumento de 9,7% em relação ao mesmo período de 2023 e 30,5% em relação ao segundo trimestre de 2024. No acumulado do ano, o lucro foi de R$ 2,7 bilhões, crescimento de 5,5% em relação ao mensurado nos 9 primeiros meses do ano anterior.

Na visão contábil, a companhia auferiu um lucro líquido trimestral de R$ 1,1 bilhão, crescimento de 11,7% em relação ao terceiro trimestre de 2023. Neste 7 de novembro, o Conselho de Administração da Companhia aprovou o pagamento de R$ 930,0 milhões em dividendos, montante equivalente a 92,5% do lucro líquido gerencial ajustado do terceiro trimestre, com pagamento previsto para 17 de janeiro de 2025.

Entre os destaques, o segmento de seguros apresentou o maior volume histórico de prêmios emitidos, com crescimento de 7,8% em relação ao terceiro trimestre de 2023, com destaque para o desempenho do Habitacional (+13,4%), Residencial (+13,3%), Prestamista (+13,0%) e Assistência (+25,1%). Lider de mercado no ramo Habitacional, a Caixa Seguridade atingiu R$ 922,4 milhões de prêmios emitidos no trimestre, reflexo da evolução da carteira de crédito imobiliário na Caixa.

No ramo Residencial, a emissão de R$ 238,8 milhões em prêmios representou novo recorde de emissões para um trimestre, resultado da estratégia da Companhia no estímulo de vendas de apólices plurianuais, além dos esforços para redução de cancelamentos.

No segmento de acumulação, as reservas de Previdência registraram o montante de R$ 167,6 bilhões, crescimento de 11,9% entre setembro/24 e setembro/23, contribuindo para a geração de R$ 471,1 milhões em receitas com Taxa de Administração no trimestre, equivalente a um crescimento de 12,5% em relação ao mesmo trimestre de 2023.

Para Consórcio, além de atuar na qualidade do pós-venda para redução do volume de cancelamentos, a Companhia intensificou as ações com foco na promoção de vendas, com destaque para as campanhas Consórcio Premiado – Sortudão e Desconto Aniversário Caixa Consórcio. Como resultado, foram comercializadas R$ 4,8 bilhões em cartas de crédito no terceiro trimestre de 2024, o que representa um crescimento de 11,3% em relação ao mesmo período de 2023.



Em Capitalização, a companhia focou na comercialização de produtos na modalidade de pagamento mensal, que gera melhor margem operacional devido à menor necessidade de provisionamento de resgate, bem como maior sustentabilidade de resultados. Dessa forma, a modalidade representou 89,5% das arrecadações do trimestre, crescimento de 49,0% em relação ao terceiro trimestre de 2023, enquanto, na visão acumulada do ano, o montante de R$ 864,5 milhões representou um crescimento de 44,1% na relação entre 2024 e 2023.

No âmbito comercial, o Programa Time de Vendas, principal ferramenta para incentivos nas vendas dos produtos da Caixa Seguridade, manteve o alto índice no número de parceiros e empregados habilitados, encerrando o terceiro trimestre do ano com 23.141 empregados habilitados e 4.403 parceiros habilitados.

Assim, o segmento dos Negócios de Distribuição, que inclui as receitas de comissionamento e corretagem, somou R$ 573,1 milhões em receitas no terceiro trimestre de 2024, crescimento de 12,2% em relação ao mesmo período de 2023. Deste total, seguros representaram a maior contribuição para as receitas (71,3%), com crescimento de 15,8% em relação ao terceiro trimestre de 2023, seguido por consórcios, com 18,2% de participação, e crescimento de 6,9% quando comparado com o mesmo período de 2023.

O indicador de sinistralidade do terceiro trimestre de 2024 apresentou melhora de 1,5 p.p. em relação ao mesmo período de 2023, movimento impactado pela dinâmica de regulação e reconhecimento de resseguros relacionados às enchentes no Rio Grande do Sul.

Na comparação com o segundo trimestre de 2024, o indicador reduziu 39,3 p.p. devido ao impacto das enchentes do Rio Grande do Sul sobre os sinistros do segundo trimestre do ramo habitacional e à base de dados com a comunicação de sinistros no ramo prestamista.

O Índice de Despesas Administrativas (IDA) apresentou crescimento de 0,6 p.p. entre o terceiro trimestre de 2024 e o mesmo período de 2023, efeito das despesas administrativas com TI e investimentos realizados com incentivos fiscais.

Desconsiderando o montante alocado em incentivos fiscais, uma vez que trazem uma redução da despesa tributária de mesma magnitude, o indicador no trimestre apresentaria aumento de 0,3 p.p, na comparação com o mesmo período do ano anterior, e redução de 0,2 p.p., em relação ao segundo trimestre de 2024.

O resultado financeiro, na visão agrupada, que considera o efeito de todas as participações na proporção devida à Caixa Seguridade, apresentou crescimento de 9,7% em relação ao segundo trimestre de 2024, efeito das variações das taxas de juros no período, e representou 28% do lucro líquido no trimestre. O Índice Combinado Ampliado (ICA), portanto, alcançou 49,5%, melhor índice apurado em 2024, ainda que próximo ao patamar histórico.

Outros Destaques:

No terceiro trimestre de 2024, a Caixa Seguridade registrou redução de 5 vezes na quantidade de reclamações relacionadas aos produtos de seguros registradas na Ouvidoria do BACEN, em relação ao mesmo período de 2023. Este é o resultado da busca constante de melhorias dos produtos e jornadas junto às Participadas e à Caixa .

No período, foi aprovada a incorporação XS2 Vida & Previdência S.A. pela Caixa Vida e Previdência S.A., no âmbito da Holding XS1. A reestruturação, além de trazer benefícios administrativos, econômicos e financeiros às operações e negócios da Holding, promove a simplificação da estrutura societária do grupo econômico, com a concentração das operações de vida, prestamista e previdência em uma única empresa, estando a operação em fase de homologação pela SUSEP.

Ainda no âmbito estratégico, e com foco no bancassurance Caixa , a Companhia anunciou em 30 de outubro de 2024 o desinvestimento integral da participação detida pela CNP Seguros Holding Brasil S.A. no capital social da Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros S.A., estando o fechamento da operação sujeito à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Neste trimestre, foi aprovado pela Diretoria da Companhia o Plano de Sustentabilidade 2024-2025, que tem por objetivo orientar as ações de sustentabilidade da Companhia em conformidade com o Planejamento Estratégico vigente. O objetivo do Plano é promover a incorporação gradativa de processos sustentáveis pela Companhia e pelas participadas, bem como o aperfeiçoamento dos negócios de seguridade alinhados à sustentabilidade, sempre baseados pela “nova economia” (ações solidárias, inclusivas, de baixo carbono e com preservação da biodiversidade).

Finalizando os destaques do trimestre, cabe ressaltar que a Caixa Seguridade ingressou no Ibovespa, o principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, mais uma importante conquista para a Caixa Seguridade e seus acionistas, resultado do intenso trabalho da Companhia em ampliar sua participação, relevância e liquidez no mercado.