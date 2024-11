Grupo Alfa absorve a AX Seguros e agora é ACB Seguros

A AX Seguros, franquia autorizada pela Susep (Superintendência de Seguros Privados), que tem o propósito de disponibilizar seguro acessível para as pessoas, sem burocracia no modelo digital e mensal, acaba de se transformar na marca ACB Seguros. De acordo com Jair Fernando, co-founder e CCO da franquia, a mudança de bandeira para ACB Seguros, substituindo a marca Alfa Clube de Benefícios, agregará uma identidade renovada, mais moderna e ajustada ao mercado atual, sem perder o know-how adquirido ao longo dos anos pela Alfa.

“Essa transição permitirá que o Grupo Alfa mantenha sua base de clientes e fortaleça a sua presença no setor de seguros, oferecendo uma proposta de valor ainda mais clara e focada em seguros, enquanto traz a credibilidade e confiança que já eram associadas à antiga marca. Além disso, essa mudança demonstra a evolução da instituição Alfa Clube de Benefícios, validando seus processos de gestão e constante preocupação com todos os envolvidos”, explica o empresário, que reforça que essa integração beneficia tanto os clientes quanto a operação do Grupo Alfa, uma vez que a nova marca reforça o foco em seguros, tornando a comunicação mais simples e alinhada com os serviços prestados.

Campanha de rebranding

A nova marca já vem sendo trabalhada nas redes sociais, reforçando o novo nome e posts e vídeos explicativos que mostram a continuidade dos serviços, focando nos benefícios para o cliente e na modernização da empresa, que representa uma evolução, sem impacto na qualidade dos serviços oferecidos.

Alfa Clube de Benefícios

O Alfa Clube de Benefícios é uma associação de benefícios, onde a principal vantagem é o da proteção veicular, rastreamento de veículos, assistência 24h, entre outros, porém, com a mudança na marca para ACB Seguros, o negócio continuará o mesmo, mas com uma nova marca e posicionamento.

“Dessa forma, todos os que faziam parte do Alfa Clube de Benefícios continuarão sendo atendidos com a mesma excelência, mas agora sob o nome ACB Seguros”, diz o CCO.

A ACB Seguros é uma representante de seguros e tem como diferencial ser a primeira franquia de seguro digital e por assinatura do país. A marca, que nasceu em 2023, na cidade de Caruaru/PE, também se destaca pela baixa burocracia para acessar o seguro, com planos flexíveis que se adaptam à realidade e às necessidades dos clientes.

Atualmente, a ACB Seguros conta com dois modelos de negócio, sendo um home based e outro loja física. Nas duas possibilidades a receita total para o investimento inicial se enquadra nos valores das microfranquias:

O Home Digital é a modalidade em que o franqueado poderá montar sua unidade em casa, bastando ter uma sala que tenha telefone e acesso à internet através de um notebook com o software da franquia devidamente instalado. O investimento inicial é de R$ 23.900 (incluso a taxa de franquia de R$ 18.900 e o capital de giro de R$ 5 mil). O faturamento bruto médio mensal é de R$ 80 mil, com o lucro líquido médio mensal entre R$ 5 mil a R$ 10 mil e o prazo de retorno entre 6 e 12 meses. Nessa opção não existe a necessidade de contratar funcionários.

A segunda opção da marca é o Office, modalidade em que o empreendedor montará sua operação em um ponto comercial, voltado para o atendimento presencial do público, sendo necessário um espaço mínimo entre 15m² a 20m², além da contratação de três funcionários. O investimento inicial solicitado é de R$ 119 mil (incluso taxa de franquia de R$ 39.900, investimento de instalação de R$ 60 mil e capital de giro de R$ 20 mil). O faturamento bruto médio mensal desse modelo é de R$ 200 mil, com lucro líquido médio mensal entre R$ 10 mil a R$ 20 mil e prazo de retorno de 12 a 24 meses.

A empresa entrou para o franchising este ano e já alcançou 10 lojas, sendo três unidades próprias e sete operações franqueadas, presente em três estados brasileiros: Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. O negócio é ideal para cidades acima de 70 mil habitantes.

“A transição para ACB Seguros representa uma oportunidade de modernização e crescimento da marca, sem perder a essência e a experiência acumulada ao longo dos anos pelo Alfa Clube de Benefícios. Essa mudança traz uma mensagem clara de evolução e adaptação ao mercado, e é fundamental que a comunicação seja precisa e eficaz para garantir que todos os clientes entendam que, apesar da mudança de nome, os serviços continuam sendo prestados com a mesma qualidade. O Grupo Alfa, agora com a marca ACB Seguros, está preparado para continuar crescendo e se destacando no mercado de seguros”, finaliza o executivo.