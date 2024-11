EXCLUSIVO – A inteligência artificial (IA) está revolucionando diversos setores da economia global, e o mercado de seguros não é exceção. Um relatório recente da McKinsey & Company apontou que empresas que aplicam IA na otimização de processos têm visto uma redução média de 50% no tempo de execução de tarefas e uma melhora de 40% na eficiência operacional. Esses números demonstram como a automação e a IA estão transformando operações em diferentes indústrias, trazendo mais agilidade e precisão a atividades que antes demandavam maior esforço humano. Para os corretores de seguros não será diferente.

Nesse contexto, a Icatu Seguros lançou a A.V.I., assistente virtual desenvolvida exclusivamente para seus corretores parceiros, em agosto de 2024. A A.V.I. já se tornou um marco de inovação no setor por ser a única inteligência artificial do mercado que faz gestão da carteira de clientes. E agora, a companhia avança ainda mais ao adicionar novas funcionalidades à ferramenta, reforçando seu compromisso com a evolução constante.

As duas novidades da assistente, que prometem facilitar ainda mais a jornada dos corretores, são a possibilidade de verificar o status de propostas, acompanhando pendências de implantação e assinaturas, e realizar o upload de documentos necessários para a contratação de um seguro de vida diretamente pela assistente.

“Essas novas funcionalidades oferecem ainda mais agilidade e flexibilidade, permitindo que o corretor finalize a contratação do seguro de vida enquanto está em trânsito, em reuniões ou mesmo aproveitando oportunidades para fechar novos negócios”, explica Vilardi. “Esse nível de automação é essencial para que eles possam focar no atendimento consultivo, que é o que faz a diferença para o cliente final”, completa.

Com a A.V.I., a Icatu Seguros oferece uma solução que une tecnologia e praticidade, possibilitando também cotações em cerca de 40 segundos por meio do WhatsApp. A ferramenta já mostrou resultados expressivos, reduzindo em 85% o tempo médio para a cotação de seguros. Mais do que isso, a A.V.I. proporciona uma experiência personalizada e acessível, permitindo que os corretores se concentrem em atividades estratégicas, como o relacionamento com clientes.

A Icatu Seguros, que tem investido em inovação e tecnologia, obteve um crescimento no primeiro semestre de 2024 de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior, com faturamento geral de R$ 8,9 bilhões. Esses resultados refletem o desempenho em todas as linhas de negócio, com destaque para o Seguro de Vida, que cresceu 19% no mesmo período. Com mais de 11 milhões de clientes e uma rede de mais de 10 mil corretores parceiros, a Icatu é a maior seguradora independente do Brasil e segue com um forte compromisso com a inovação.

O corretor do futuro: A transformação está só começando

Com a crescente adoção de soluções de inteligência artificial e automação, o papel do corretor de seguros também tem passado por uma transformação significativa. Se no passado parte do seu tempo era consumida por atividades mais operacionais, como preenchimento de formulários e análise de propostas, hoje o foco está cada vez mais na venda consultiva, consultoria personalizada e no suporte de inteligência artificial. O corretor passa a ser um especialista na vida financeira de seus clientes, oferecendo soluções de proteção e planejamento que realmente façam a diferença.

“A A.V.I. é uma aliada na nossa missão de democratizar o acesso ao seguro no Brasil”, afirma Vilardi. “Ela permite que os corretores tenham mais tempo. Estamos confiantes de que a tecnologia, quando bem aplicada, tem o poder de fortalecer ainda mais a relação entre corretores e segurados.”

Além de agilizar processos, a assistente também desempenha um papel fundamental no suporte à decisão, auxiliando os corretores a identificarem as melhores soluções de seguro para seus clientes. A ferramenta se destaca como uma plataforma flexível, que pode ser personalizada para diferentes perfis de clientes, otimizando o tempo de resposta e a assertividade das ofertas.

A experiência de usar a A.V.I.

Com apenas dois meses de lançamento, a A.V.I. já registrou mais de 6 mil mensagens geradas. Até o momento, a maioria dos corretores tem optado pelo envio de texto como principal formato de comunicação, representando uma parte significativa das interações.

O primeiro a utilizar A.V.I. foi Wagner Gorgulho, de 37 anos, corretor de seguros há cerca de nove anos, que destaca como a ferramenta transformou sua rotina de trabalho. “Nós, corretores, temos uma vida muito corrida, e a praticidade que a A.V.I. trouxe para o meu dia a dia é incomparável”, relata Wagner. “Além de agilizar as cotações, o auxílio com dúvidas, especialmente em relação à subscrição de risco, que é um aspecto crucial, tem sido um dos recursos que mais utilizo. Receber as informações em questão de segundos faz toda a diferença”, completa.

A A.V.I. também tem conquistado a atenção de jovens corretores. Lucas Mattos, de 23 anos, iniciou sua carreira como corretor de seguros há menos de um ano e já percebe os benefícios da ferramenta. “Além da agilidade, a A.V.I. traz uma segurança maior nas informações, algo essencial para quem está começando. Consigo gerar cotações rapidamente, sem perder tempo com informações faltantes, e até recebo sugestões de abordagens mais assertivas para conversar com os clientes”, explica Lucas. Ele também valoriza a facilidade de acompanhar o status das propostas em tempo real, o que lhe permite ser mais proativo nas interações com os clientes. “Eu sou a minha própria empresa, e vejo a A.V.I. como uma parceira de trabalho que a Icatu me deu”, conclui com entusiasmo.

Investimentos em tecnologia e inovação

Os investimentos da Icatu Seguros em tecnologia e inovação são parte essencial dessa transformação. Nos últimos seis anos, a empresa investiu mais de R$ 1,5 bilhão em transformação digital e inovação, e, só em 2024, os aportes superaram R$ 400 milhões. Atualmente, a companhia conta com uma equipe de tecnologia e experiência digital composta por mais de 400 pessoas. Parte desse time é dedicado exclusivamente à jornada dos corretores, a fim de evoluir constantemente nas ferramentas e soluções para esses profissionais. Com especialistas em TI, design, metodologias ágeis, experiência do usuário (UX) e arquitetura, além de um time de pesquisadores focados em entender as necessidades e expectativas dos corretores.

“Estamos comprometidos em trazer cada vez mais agilidade, flexibilidade e excelência operacional para o mercado segurador, sempre alinhando a inovação às necessidades dos nossos corretores e clientes”, ressalta Vilardi.

O futuro é digital, mas humano

Apesar de todo o avanço tecnológico, a Icatu Seguros reforça que o fator humano continuará a ser o centro da relação com o cliente final. O corretor de seguros permanece como elo fundamental entre a seguradora e o consumidor, garantindo que as soluções oferecidas sejam personalizadas e transparentes. A tecnologia, como a A.V.I., está aí para facilitar esse processo, mas o papel consultivo do corretor continuará sendo o elo de confiança para aqueles que buscam proteção financeira.

Com a A.V.I., a Icatu Seguros deu mais um passo na direção de um futuro em que os corretores podem focar no que realmente importa: entender as necessidades dos clientes e entregar soluções que façam a diferença em suas vidas. “A Icatu sempre estará ao lado dos corretores, oferecendo as ferramentas e os recursos necessários para que eles se mantenham à frente em um mercado cada vez mais competitivo e digital”, conclui Alexandre Vilardi.

Outras Iniciativas com IA: Eficiência e personalização em diferentes frentes

A Icatu Seguros tem investido em múltiplas frentes para expandir o uso da inteligência artificial em suas operações, com iniciativas que vão além da A.V.I. Um exemplo é o uso da IA Generativa, em parceria com a Microsoft, por meio do Co-pilot, que está sendo testado com funcionários de diversas áreas da empresa. Além disso, a companhia também incorporou IA no atendimento ao cliente, utilizando a tecnologia de speech analytics para analisar e otimizar interações. Com mais de 73 mil monitoramentos anuais e uma precisão de 95%, a equipe de atendimento conseguiu um ganho de eficiência de 40%, permitindo ajustes precisos no suporte e identificação de insatisfações em tempo real.

Outro case importante é o uso de machine learning para otimizar o processo de aceitação de riscos. Com essa tecnologia, a Icatu oferece seguros pré-aprovados de maneira mais ágil. A companhia também está estudando IA Preditiva, com foco na análise de grandes volumes de dados para prever comportamentos de consumo. O objetivo é apoiar os corretores parceiros, oferecendo insights valiosos para a prática de upsell e cross-sell, gerando mais personalização nas ofertas e ajudando a atender de forma ainda mais eficiente os clientes da seguradora.

*originalmente publicado na edição 302 da Revista Apólice