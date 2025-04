A Seguradora ALM foca na ampliação do relacionamento com o setor de seguros em outras regiões. No dia 03 de abril, a diretora Jurídica Controles Internos da companhia, Bianca Pessoa, esteve presente na celebração dos 66 anos do Clube dos Seguradores da Bahia. O evento aconteceu no Fiesta Bahia Hotel, em Salvador e contou com apresentação da CEO da SulAmérica, Raquel Reis.

Bianca falou sobre a importância da presença da ALM em ações fora do Rio de Janeiro, com o propósito de promover a cultura do seguro para todos. “Agradeço, em nome da Seguradora ALM, o convite para participar de um jantar em comemoração ao aniversário de uma confraria com 66 anos de atividades ininterruptas, trabalhando em prol do mercado segurador. Parabenizo o presidente Fausto Dórea e toda a diretoria, pela iniciativa em reunir grandes executivos do nosso mercado”.

A celebração contou com a presença dos sócios e gestores das corretoras e assessorias, além dos principais players do setor. A Seguradora ALM foi uma das patrocinadoras, para colocar em prática o plano de expansão, com objetivo de ofertar seus produtos e serviços, em todo o Brasil.