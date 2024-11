Zurich anuncia mudanças na área de parcerias

Desde o início do mês a Zurich Seguros conta com uma nova estrutura para a área de parcerias, responsável por estabelecer acordos de distribuição com empresas, bancos, cooperativas, fintechs e estabelecimentos de varejo para ampliar a oferta de produtos e serviços aos clientes comuns.

Sidemar Spricigo, que está há sete anos na companhia, assume a Diretoria Executiva de Parcerias, após ter atuado como diretor comercial de Afinidades e Bancassurance, na mesma área.

O executivo é formado em Administração de Empresas e possui vasta experiência nas principais frentes de Parcerias. Já atuou em grandes companhias e Bancos do mercado financeiro e em seguradoras nas áreas de operações, sinistros e distribuição comercial de bancos e corretores.

Já Ricardo Vianna chega à Zurich para gerir a diretoria comercial de parcerias. Com uma sólida carreira em grandes empresas de meios de pagamentos, como Visa, American Express e Mastercard, possui ampla experiência em modelagem e desenvolvimento de negócios, gestão comercial, produtos e portfólio. Possui MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios, além de especializações nacionais e internacionais em Inovação, Design Thinking, Estratégia de Negociação, Gestão de Produtos e Empresarial.