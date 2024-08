Zurich registra crescimento no canal corretor

A estratégia de crescimento no varejo e expansão territorial da Zurich Seguros segue a todo vapor. A companhia registrou crescimento de 8,4% de prêmio emitido no canal corretor no primeiro semestre de 2024, em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado é fruto de uma combinação bem-sucedida de iniciativas, que vêm impulsionando os negócios da seguradora.

Uma das principais iniciativas adotadas pela seguradora foi a expansão em novas praças de atuação. A companhia entrou com equipe comercial própria em Vitória (ES), Petrópolis (RJ), Araçatuba (SP), Marília (SP), Ponta Grossa (PR), Criciúma (SC), Pelotas (RS), Fortaleza (CE) e Natal (RN), além de trazer mais reforços em Sorocaba (SP), Florianópolis (SC), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG). Em setembro de 2024, a Zurich Seguros ainda entrará em Volta Redonda (RJ) e Cuiabá (MT), e fortalecerá Curitiba (PR).

Marcio Benevides, diretor executivo de distribuição da Zurich, explica que a companhia já atua em algumas dessas novas localidades por meio de assessorias – e continuará atuando –, mas busca construir uma base relevante de corretores estratégicos. “Os novos gerentes comerciais, profissionais sêniores, estão atuando diretamente com corretores locais, fortalecendo o relacionamento e expandindo a distribuição do portfólio de seguros automotivos, PME, vida, residencial e frotas pequenas”, ressalta.

Marcio destaca o movimento do mercado com tendência de redução de equipes e estrutura. “Nós acreditamos muito no relacionamento próximo com os corretores, e sabemos a importância de investir em pessoas para que isso aconteça. Estamos expandindo e acelerando nossas operações, especialmente no segmento de varejo, com foco no automóvel”, ressalta o executivo.

Foco no automóvel e bons resultados no primeiro semestre

Segundo Marcio, os primeiros seis meses do ano foram muito positivos para a Zurich. “Entre os seguros pessoais, a maior procura foi por proteção residencial (+86,1%) e auto individual (+13,3%), que também estimularam o crescimento do canal corretor”, destaca.

O executivo lembra que ambos os produtos têm sido transformados com um olhar para o futuro e para a sustentabilidade. No seguro auto, desde julho de 2023, a companhia passou a compensar carbono nos serviços de assistência e carro reserva – benefício gratuito ampliado também para o residencial em junho deste ano. Além disso, tem a certificação Selo Verde, feita em parceria com o IQA (Instituto de Qualidade Automotiva), que conta com mais de 270 oficinas mecânicas certificadas.

“No seguro residencial, além da oferta de benefícios que facilitam o dia a dia das famílias, o produto oferece diferenciais sustentáveis como descarte ecológico de móveis, eletrodomésticos, entulho e/ou sobras de obras, além de consultoria ambiental e cobertura para placas solares e carregadores residenciais de carros elétricos ou híbridos”, acrescenta.

Marcio também destaca que o foco na distribuição via corretores foi essencial para os resultados da companhia. Ele explica que a base de corretores ativos subiu 23,8% no primeiro semestre. “Importante ressaltar o aumento de 24,4% na quantidade de itens novos emitidos de auto individual e do crescimento de 27,5% no número de corretores que passaram a cotar o auto individual e o residencial”, comemora.

Em relação aos seguros corporativos, a companhia registrou índices interessantes de expansão em responsabilidade civil para operador portuário (+77,3%) e garantia (+16,2%).

Na visão de Benevides, como companhia multilinha e multiproduto, a Zurich investe muito para oferecer aos corretores não apenas produtos de proteção que atendam às diversas necessidades de seus clientes, mas também para aprimorar os processos internos, a fim de ser uma seguradora simples de operar.

Para ele, isso coloca a Zurich com a missão de levar o melhor serviço possível, facilitando a jornada do cliente e do corretor, tornando a tecnologia uma grande aliada. “Projetos que têm como foco central a melhoria da experiência dos corretores parceiros são prioritários. Especialmente para diversificar a sua capacidade de oferta de produtos e agregar mais valor para os seus clientes”, afirma.