Especialistas discutem riscos e soluções fornecidos pelo seguro cibernético

A Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) e a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) realizarão, no próximo dia 16 de outubro, quarta-feira, entre 11h e 12h30, o webinar “Seguro Cibernético: Tipos de Riscos e Soluções de Seguros“. O evento, que será online e gratuito, reunirá diversos especialistas para discutir as crescentes ameaças no mundo digital e as melhores práticas de proteção através dos seguros.

Com a participação de sete debatedores conceituados, o encontro abordará as questões levantadas pelo relatório “Seguros, Novo PAC e Neoindustrialização”, além de esclarecer dúvidas de corretores, segurados e público em geral. O evento conta com apoio da Associação Brasileira de Gerência de Riscos (ABGR) e visa ampliar os debates sobre os riscos envolvidos e as coberturas disponíveis no contexto do Seguro Cibernético.

Entre janeiro e junho de 2024, o Seguro de Riscos Cibernéticos registrou um faturamento expressivo, revelando a preocupação das empresas com a proteção do negócio contra a ação nociva de hackers. O levantamento da CNseg identificou que, somente no primeiro semestre de 2024, foram arrecadados R$ 110,6 milhões, alta de 12,7% se comparado com igual período do ano passado.

Destinado às empresas, o seguro de riscos cibernéticos oferece proteção contra danos diretos ocasionados por ciberataques que geram perdas financeiras, como extorsão e lucros cessantes, e de conteúdo informacional, como vazamento de dados. Além disso, pode ser utilizado para cobrir reclamações decorrentes de uso indevido de informações e violação da privacidade e dos direitos de propriedade intelectual.

Victor Perego, um dos palestrantes do webinar e membro da comissão de Linhas Financeiras da FenSeg, explica que este seguro contém dois grupos de coberturas: um de Responsabilidade Civil, que recupera prejuízos causados a terceiros envolvendo indenizações, multas e custos de defesa, relacionados, em muitos casos à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); e outro que garante respostas a incidentes, ressarcindo despesas que a empresa segurada terá para se recuperar de um ataque cibernético.

“As coberturas, em resposta ao ataque cibernético, serão acionadas de acordo com o impacto e características do incidente. Mas duas delas acabam sempre sendo necessárias: a perícia forense digital e a restauração de dados. Isso porque o trabalho envolve entender o que aconteceu e restaurar o ambiente que foi comprometido”, explica Perego.

O executivo cita outros exemplos. “Se houve interrupção da rede da empresa, há a cobertura de lucros cessantes para reparar os prejuízos decorrentes; se dados foram vazados, as pessoas atingidas terão que ser notificadas; e se o incidente teve repercussão midiática, nas redes sociais e na imprensa, com a exposição negativa da imagem da companhia, há a cobertura para garantir a chamada restituição de imagem, acionando os serviços de comunicação que incluem Relações Públicas e assessoria de imprensa”, lista.

As inscrições para o webinar “Seguro Cibernético: Tipos de Riscos e Soluções de Seguros” são gratuitas e podem ser feitas aqui.

Participantes confirmados:

– Marcia Ribeiro – Assessora Técnica do Conselho e Diretoria da ABGR

– João Fontes – Coordenador da Subcomissão de Linhas Financeiras da FenSeg e Superintendente de Financial Lines da AIG Seguros Brasil

– Victor Perego – Membro da Subcomissão de Linhas Financeiras da FenSeg e Gerente de Subscrição de Cyber da AIG Seguros Brasil

– Daniela Pereira – Diretora de Vendas da Security Scorecard

– Hellen Fernandes – Gerente Executiva de Subscrição Financial Lines e Cyber da Zurich Brasil

– Marcia Cicarelli – Sócia de Seguros e Resseguros da Demarest Advogados

– Paulo Miller – Assessor do Diretor de Regulação Prudencial e Estudos Econômicos da SUSEP

– Allex Amorim – Fundador do CISO’s Club e Presidente do Instituto Brasileiro de Segurança, Proteção e Privacidade de Dados (IBRASPD).