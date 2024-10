Suhai Seguradora é patrocinadora âncora do Festival Interlagos 2025

A Suhai Seguradora foi confirmada como patrocinadora âncora do Festival Interlagos 2025, que acontecerá entre os dias 28 de maio e 1° de junho do próximo ano. Esta é a terceira edição consecutiva em que a seguradora se associa ao festival, que será apresentado pela segunda vez como “Suhai apresenta Festival Interlagos”.

Desde sua estreia em 2019, o evento se consolidou como um importante encontro para os apaixonados por motocicletas, reunindo as melhores experiências do universo motociclístico em um só lugar, além de lançamentos e exposições de motos de diferentes perfis, de baixa a alta cilindrada, e veículos de todos os valores. Atualmente, é considerado o maior evento de experiência motor do planeta e é famoso por oferecer o maior test ride do mundo, realizado no Autódromo de Interlagos.

A presença da Suhai no festival traduz o compromisso da seguradora em democratizar o acesso ao seguro, oferecendo uma solução viável para todos os perfis de motociclistas e tipos de motos, independente do modelo ou ano.

“O Festival Interlagos é um marco para o motociclismo mundial, com lançamentos que atendem diferentes tipos de público, e é uma oportunidade única para estarmos lado a lado com esses motociclistas, reforçando nossa missão de levar segurança a todos, com soluções que atendam a diferentes públicos”, explica Ana Paula Rodrigues, CMO da Suhai Seguradora.

Com a última edição registrando 118,7 mil visitantes, o Festival Interlagos 2025 promete ser ainda maior, com novas atrações e experiências. A Suhai, líder no segmento de seguros para motos, escolheu estar presente em mais uma edição para comunicar ao público a importância de que a proteção e a segurança estejam ao alcance de todos os motociclistas.