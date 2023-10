Assessoria Santa Ritta anuncia novo núcleo de Seguro de Transporte

Compartilhar no

A Assessoria Santa Ritta está investindo na ampliação dos negócios com seus grandes parceiros. A operação deste novo núcleo está programada para começar em outubro e será liderada por Claudio Calixto, que traz consigo 28 anos de experiência no mercado de seguros.

Calixto, cuja carreira inclui passagens por seguradoras e corretoras, tem amplo conhecimento sobre as necessidades e desafios enfrentados pelos corretores de seguros no segmento de transportes. Sua expertise será fundamental para o desenvolvimento de estratégias e soluções que atendam às demandas do setor

“Estou entusiasmado com esta oportunidade e grande desafio. Desenvolveremos uma operação em colaboração com nossas seguradoras parceiras e os corretores atendidos pela Santa Ritta. A equipe da assessoria é muito engajada e focada em oferecer produtos de qualidade, além de atender os corretores de forma ágil”, comenta o executivo.

A iniciativa da Santa Ritta visa fortalecer ainda mais sua presença no mercado de seguros de transportes e proporcionar um serviço diferenciado aos seus parceiros, disponibilizando um portfólio completo de produtos e serviços. A contratação de Calixto demonstra o compromisso da empresa em oferecer atendimento de qualidade e soluções personalizadas aos corretores de seguros.

