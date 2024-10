Prudential abre inscrições para o Programa de Estágio 2025

A Prudential do Brasil está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2025. São vagas para trabalhar nos escritórios da Prudential no Rio de Janeiro e São Paulo em diferentes áreas, como Estratégia, Operações, TI, Pessoas, Negócios, Franquias, Parcerias Estratégicas Multicanais, Marketing e Clientes e Controles Internos. Podem se candidatar ao processo seletivo da empresa, estudantes que estejam cursando a partir do terceiro período do ensino superior.

Todas as vagas são para atuação em modelo híbrido, com carga horária de 6 horas por dia. Como o Programa tem um foco em desenvolver os estagiários em competências importantes para a Prudential e também para o mercado de trabalho, ele inclui participação em projetos estratégicos, certificação belt, programa de idiomas e trilha de desenvolvimento exclusiva.

Os selecionados receberão bolsa-auxílio mensal de R$ 2 mil e benefícios como vale-transporte, vale-refeição e vale-alimentação. Além disso, os estagiários terão direito à assistência médica e odontológica, seguro de vida em grupo da Prudential e acesso à plataforma de bem-estar oferecida pela seguradora exclusivamente aos seus clientes e colaboradores, o Fully.

Para a vice-presidente de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional da Prudential do Brasil, Gabriela Al-Cici, o programa traz uma perspectiva complementar ao que foi aprendido em sala de aula. “Buscamos universitários que tenham afinidade com o nosso propósito de proteger vidas e que estejam preparados para se desafiarem e se desenvolverem dentro da variedade de ações de autoconhecimento e formação que o programa oferece”, afirmou Gabriela.

As inscrições para participar do Programa de Estágio da Prudential vão até 25 de novembro e podem ser feitas pelo site da companhia.