ENS reforça foco na qualificação para o mercado de seguros

EXCLUSIVO – Para conseguir manter-se atualizado com o que acontece no mercado de seguros é preciso investir na capacitação constante. A Escola de Negócios e Seguros (ENS), há 54 anos, é o braço de ensino do setor. Maria Helena Monteiro, diretora de Ensino da Instituição, explica que a especialização exclusiva no segmento é um dos principais diferenciais da ENS em relação às outras entidades educacionais.

Presente em cerca de 600 municípios de todas as regiões do Brasil por meio da modalidade de ensino on-line, a Escola mantém duas coordenações regionais (Rio de Janeiro e São Paulo) e parcerias com outras instituições. Toda essa estrutura permite atender a mais de 25 mil pessoas por ano, em programas presenciais e remotos. Com esse alcance, a ENS mantém elevado padrão de qualidade e reafirma sua posição como a principal escola de seguros do País.

Segundo Monteiro, a estruturação dos cursos é guiada por um planejamento estratégico que considera as transformações regulatórias, tecnológicas e sociais que impactam o setor. “Iniciamos as discussões sobre os programas do ano seguinte ainda no segundo trimestre do ano anterior, para garantir atualizações constantes”, explica. A Instituição também conta com um Comitê Acadêmico, composto por executivos da Escola e especialistas do mercado, responsável por validar temas, formatos e conteúdos.

Reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) com nota máxima em avaliações do Enade e no Índice Geral de Cursos (IGC), a ENS oferece cursos técnicos, de formação profissional, de graduação, de pós-graduação, MBAs e imersões internacionais, que atendem aos profissionais em diferentes fases da carreira. Um dos destaques é o Curso para Habilitação de Corretores de Seguros, ministrado por docentes atuantes nas áreas em que lecionam. “Nossos professores são especialistas do setor, o que garante uma conexão direta com as práticas mais atuais e com a realidade do dia a dia”, afirma a diretora da ENS. O portfólio também inclui o Curso para Habilitação de Comissário de Avarias e a Graduação em Gestão de Seguros, este último, um curso de nível superior com dois anos de duração, voltado à formação de profissionais com visão estratégica.

Atenta à evolução do mercado, a ENS também investe fortemente na formação executiva. Atualmente, oferece quatro programas de MBA: Gestão Jurídica em Contratos de Seguro e Inovação; Gestão Avançada de Seguros; Finanças e Seguros; e Gestão de Riscos e Seguros. Na pós-graduação, destaca-se o curso de Gestão Estratégica de Seguros.

Outro diferencial são os programas de imersão internacional, realizados em parceria com instituições de ensino de excelência no exterior. Entre abril e junho deste ano, a Escola promoveu três imersões: a primeira sobre gestão de riscos e inovação, em Connecticut e Nova Iorque, nos EUA; a segunda sobre produtos e distribuição em seguros, na cidade do Porto, em Portugal; e a mais recente sobre mutualismo, em Lisboa e Madri (Portugal e Espanha)

Para a ENS, o objetivo dessas imersões é levar corretores, consultores, advogados, seguradores, lideranças e autoridades a visitarem centros de tecnologia e sedes de grandes companhias, além de terem a oportunidade de assistirem a painéis com CEOs e executivos de destaque global. “As imersões permitem contato com as melhores práticas internacionais e proporcionam uma troca intensa de experiências”, destaca a diretora.

Para acompanhar as transformações no perfil dos alunos e as exigências do setor, a ENS investe continuamente em inovação tecnológica e na atualização dos conteúdos pedagógicos. “Contamos com uma equipe que identifica tendências, atualiza os materiais didáticos e trabalha com objetos de aprendizagem modernos e visuais impactantes”, pontuou Monteiro.

A Escola também promove oficinas voltadas à capacitação dos docentes, com foco em metodologias de ensino e ferramentas digitais. “Nosso compromisso é garantir que a experiência de aprendizagem seja cada vez mais rica e eficaz”, complementa.

Com o calendário de cursos de 2025 já definido, a ENS volta-se agora ao planejamento do próximo exercício. “Nosso foco agora é 2026! Em 2025, toda a grade de cursos já foi anunciada, agora ela será complementada à medida que surgirem atualizações legislativas ou regulatórias. O planejamento para o próximo ano já foi iniciado e será discutido dentro do Comitê Acadêmico, composto por expoentes do mercado, para que sejam validados os novos programas educacionais, seja na área de imersões internacionais, MBAs e outras”, conclui.

Nicholas Godoy, de São Paulo