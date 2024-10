Prudential anuncia parceria com 123Seguro

A Prudential Financial fecha parceria estratégica com a 123Seguro, plataforma digital para distribuição de produtos de seguros massificados. A parceria iniciou com a comercialização de coberturas para doenças graves, seguro de vida e assistências adicionais concentrando-se inicialmente nos mercados do Brasil e do México.

Os clientes terão acesso às coberturas e serviços por meio de uma plataforma digital robusta, criada e administrada pela 123Seguro, que complementa e expande o alcance dos negócios da Prudential do Brasil.

Os parceiros terão a flexibilidade de modificar as ofertas com base na relevância das necessidades dos consumidores e a experiência integrada, simplificada e sem fricção, de ponta a ponta para os clientes, desde a compra até o pagamento do benefício.



“Atualmente, apenas 18% da população brasileira possui algum tipo de seguro de vida. A parceria com a 123Seguro permitirá que milhares de brasileiros alcancem maior segurança financeira, em todas as fases da vida. Nossos parceiros de distribuição poderão contar com uma ampla oferta de produtos inovadores, atendimento diferenciado e agilidade no pagamento de benefícios”, diz a CEO da Prudential do Brasil, Patricia Freitas.



A parceria visa elevar o padrão de proteção e serviço na região e é um componente-chave das estratégias de crescimento de ambas as empresas em segmentos que incluem bancos, fintechs e varejistas. A intenção é expandir futuramente para outros mercados da América Latina.

“Essa parceria representa um passo importante na nossa estratégia B2B2C. Firmamos parceria com uma empresa global para oferecer seguros inovadores e acessíveis, por meio de parceiros de distribuição, em cada um dos nossos mercados. Estamos entusiasmados por podermos complementar o nosso portfólio com produtos com a qualidade e solidez da Prudential”, diz o CEO e cofundador da 123Seguro, Martín Ferrari.