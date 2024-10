CQCS Insurtech & Inovação vai reunir 3 mil pessoas em novembro

EXCLUSIVO – Na manhã dessa quinta-feira, dia 24, Gustavo Doria Filho, fundador do CQCS, apresentou, durante entrevista coletiva, os detalhes da 6ª edição do CQCS Insurtech & Inovação que acontece nos dias 12 e 13 de novembro na Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo.

A expectativa é que esse ano 3.000 participantes entre executivos, representantes do mercado de seguros e corretores participem do evento que contará com a presença de 172 palestrantes, 15 keynotes e 13 painéis de líderes.

“O foco do evento visa debater como a inteligência artificial e humana podem trabalhar juntas para um mundo mais protegido”, explicou Gustavo Doria.

Como já é tradição, além da sala principal, acontecerão palestras em seis salas simultâneas, homenagens e estandes, além de 90 marcas patrocinadoras, um espaço para troca de informações e networking e visibilidade.

Diversas palestras

No entanto, Gustavo Doria explicou que a jornada de conteúdo do CQCS Insurtech & Inovação será dividida em dois momentos: pela manhã, renomados Keynote Speakers de diversas regiões, como América Latina, Europa e África; executivos que vão compartilhar experiências de seus países.

“Estamos construindo um ambiente onde a inovação, a inclusão e a colaboração se encontram para impulsionar transformações reais”, disse Doria que ainda revelou que o presidente da Bradesco Seguros, Ivan Gontijo, fará a abertura do evento.

Além dele, também já estão confirmadas palestras de Alessandro Octaviani, superintendente da Susep, Paulo Kakinoff, presidente da Porto; Eduardo Dal Ri, CEO do grupo HDI e presenças internacionais como Manuela Diviachi, Head de Operações, Organização e Dados na Allianz, e Caribou Honig, cofundador do ITC Las Vegas e sócio da SemperVirens.

Diversidade

De acordo com Doria esta edição se destaca por seu caráter social, inclusivo e sustentável. Para ajudar na orientação dos congressistas, o evento contará com recepcionistas 60+ e pessoas trans.

Além disso, pela primeira vez o evento terá compensação de carbono, além da coleta de lixo reciclável. Doria explicou que o evento segue com o intuito de colocar mais mulheres como palestrantes. “Cada melhora é significativa; 60% dos profissionais de seguros são mulheres, ainda seguimos com dificuldade de lideranças negras no setor”, pontuou.

Enfim, com uma agenda abrangente, o CQCS Insurtech & Inovação 2024 promete ser uma plataforma para quem busca entender o futuro do setor de seguros. “Estamos construindo um ambiente onde a inovação, a inclusão e a colaboração se encontram para impulsionar transformações reais”, finalizou.

Serviço:

CQCS Insurtech & Inovação

Dias: 12 e 13 de novembro de 2024

Local: Pro Magno Centro de Eventos – São Paulo

Inscrição: https://euvou.events/CQCSINSURTECHEINOVACAO