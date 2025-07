TV Fenacor aborda avanços do PDMS

O terceiro episódio da “TV Fenacor Entrevista!” recebeu Alexandre Leal, diretor Técnico, de Estudos e de Relações Regulatórias da CNseg, que apresentou uma visão detalhada sobre o Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros (PDMS) — um programa estruturante que vem mobilizando o setor e projetando desenvolvimento e crescimento para o mercado de seguros brasileiro.

Durante a entrevista, Alexandre Leal explicou que o PDMS está fundamentado em quatro pilares principais, responsáveis por nortear ações e metas voltadas à ampliação da proteção securitária da população brasileira, ao fortalecimento da atuação dos corretores, à modernização da regulação e ao estímulo à inovação em produtos e serviços.

O diretor também destacou que o programa possui metas ousadas como elevar a participação do setor de seguros para 10% do PIB até 2030 e ressaltou os avanços que já foram conquistados, bem como os objetivos traçados até 2025.

Para os Corretores de Seguros, o PDMS oferece benefícios diretos, como mais oportunidades de negócios, capacitação profissional, acesso facilitado a informações e maior integração com o mercado.

Outro destaque foi a recente ampliação do programa, com a inclusão de 13 novas iniciativas, que visam acelerar a transformação do setor, fomentar a inovação e ampliar a penetração dos seguros no Brasil.

Assista agora à entrevista completa e entenda como o PDMS está moldando o futuro do mercado de seguros no Brasil. Confira neste link: https://www.youtube.com/watch?v=pLjzTfWh1Rk.