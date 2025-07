Bradesco Saúde lança plano regional em Goiás

A Bradesco Saúde anunciou o lançamento do Bradesco Saúde Regional Goiás, plano desenvolvido com foco nas necessidades locais de empresas de diferentes perfis. A novidade está disponível para contratação nos segmentos SPG (de 3 a 199 vidas) e Empresarial (a partir de 200 vidas).

O produto oferece cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, incluindo consultas, exames, terapias, internações e cirurgias. Está disponível em duas modalidades de acomodação — quarto ou enfermaria — e tem como diferencial uma rede referenciada com prestadores de serviços localizados em Goiânia e em outras cidades do estado.

Entre os hospitais credenciados estão Santa Helena, do Coração, dos Acidentados e da Criança, além da Ela Maternidade e do Ver Hospital de Olhos, todos na capital. A rede inclui ainda o Ânima Centro Hospitalar, em Anápolis; o Hospital Santa Mônica, em Aparecida de Goiânia; e o Hospital Maria Cândida Teixeira, em Nerópolis. Exames são realizados por meio do laboratório Sabin.

“Este é um passo importante na estratégia de regionalização da Bradesco Saúde. A rede foi selecionada com base na presença em cidades com alto potencial de contratação”, afirma Flávio Bitter, diretor-gerente da companhia.

A contratação do plano também dá acesso ao Saúde Digital, plataforma de telemedicina da seguradora, ao serviço de psicologia online via aplicativo e ao Clube+Saúde, que oferece descontos e cashback em produtos e serviços de bem-estar.

O modelo de coparticipação varia conforme o porte da empresa. No segmento SPG, o percentual é de 30%, com limite em reais, o que reduz o valor do prêmio em até 23% em comparação a produtos sem coparticipação. Para empresas do segmento Empresarial, há flexibilidade na definição dos percentuais. O plano também prevê reembolso para consultas e honorários médicos durante internações.

Segundo Pablo Guimarães, superintendente sênior comercial das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, Goiás foi escolhido por sua relevância estratégica. “A expectativa é expandir esse modelo para outras regiões do Brasil, sempre com foco em prevenção e cuidado completo”, destaca.

Cidades atendidas pelo Bradesco Saúde Regional Goiás:



Abadia de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Corumbá de Goiás, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Leopoldo de Bulhões, Nerópolis, Nova Veneza, Pirenópolis, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.

N.G.