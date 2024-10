Lojacorr reúne Unidades de Negócios para planejamento estratégico 

Nesta semana, nos dias 1 e 2 de outubro, a Lojacorr, reuniu os representantes das 61 Unidades de Negócios para apresentar o planejamento estratégico, promover a integração entre as diversas Unidades da rede, revisar as ações de 2024 e planejar os projetos de 2025, reforçando o laço da cooperação interna e o uso eficiente dos recursos.

O encontro, que aconteceu na sede da Tokio Marine, em São Paulo, teve a participação e apresentação da diretoria executiva da Lojacorr, representada pelo presidente Dirceu Tiegs, pelo presidente do Conselho de Administração, Diogo Arndt Silva, e o fundador da rede, José Heitor Silva.

Também estiveram presentes Luiz Longobardi Junior, diretor de mercado, comercial e marketing; Sandro Ribeiro dos Santos, sócio-fundador e diretor de Tecnologia e operações; André Duarte, sócio-fundador e diretor geral da Lojacorr Consórcios; e Ludmilla Concon, diretora financeira da Lojacorr. Além dos diretores regionais: Eucrésio Neto, diretor regional Norte Nordeste; Luiz Ernani Lepchak, diretor regional Sul; Antonio Carlos Fois, diretor regional Centro-Sudeste; e André Moreno, diretor regional SP Centro Norte e demais lideranças da Lojacorr.

A programação contou ainda com dinâmica em grupo, palestra com Marcos Kobayashi, diretor comercial Nacional Varejo e Vida da Tokio Marine, e homenagens por tempo de casa e alcance de produção das Unidades. Houve abertura para discussões e sessões de feedback para os participantes apresentarem suas experiências, troca de conhecimentos e melhores práticas entre as Unidades, contribuindo com sugestões para o aprimoramento de processos e estratégias.

Durante o evento, as diversas áreas da Lojacorr também puderam realizar apresentações como as áreas de Consórcio; Marketing, com a gerente Priscilla Langowski e coordenadora de conteúdo e imprensa Marina Petrocelli; Aquisição, com a coordenadora Adriana Cordeiro dos Santos; e Comercial, com os gerentes Paolo Bonazzi e Mario Zucco.

Também apresentaram o time de Mercado, com a gerente Bruna Schewinski, de tecnologia, com o gerente Alex Martins, de Operações e CS, com o gerente Eder Santos e o time de dados, representado por Attilio Zanelatto Neto.