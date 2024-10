Grupo Bradesco Seguros promove 17º Fórum da Longevidade

Nesta terça, dia 8, acontece a 17ª edição do Fórum da Longevidade promovido pelo Grupo Bradesco Seguros. O evento terá transmissão ao vivo pelo canal do seguradora no YouTube.

Entre os convidados estão a atriz e apresentadora Cissa Guimarães, a atriz Zezé Motta, o cantor Pedro Mariano e sua filha Rafa Mariano, e o médico gerontólogo especializado no estudo do envelhecimento, Alexandre Kalache. O encontro também contará com uma palestra internacional de Alexandre Sidorenko, ex-diretor do Programa da Organização das Nações Unidas para o envelhecimento, e a apresentação de uma pesquisa inédita sobre longevidade encomendada pelo Grupo Bradesco Seguros.