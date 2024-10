A Prudential do Brasil, maior seguradora independente do segmento de pessoas no país, estreia hoje a segunda temporada de “Vidas que Protegem”, uma produção audiovisual que compartilha histórias reais e inspiradoras de suas corretoras franqueadas. A websérie terá 11 novos episódios que estarão disponíveis no canal do YouTube da seguradora. A primeira temporada foi um sucesso e atingiu a marca de 2 milhões de visualizações. Uma das novidades desta vez é um especial para o Dia do Corretor de Seguros, comemorado em 12 de outubro.

A produção foi pensada para ser uma fonte de motivação para quem deseja empreender com o propósito de proteger vidas. A série retrata, a cada episódio, a importância do seguro de vida como um ato de responsabilidade e planejamento, além de destacar o papel crucial das corretoras franqueadas na construção de um futuro mais seguro ao proteger financeiramente as famílias brasileiras.

Outra empresária que mudou sua trajetória foi Simone Coelho, de São Paulo. Há 18 anos, ela trocou a carreira no mundo corporativo para empreender com uma franquia Prudential. Simone era diretora de Marketing de um banco quando conheceu o propósito de proteger vidas. “O que mais me encanta é a possibilidade de auxiliar financeiramente as pessoas quando algo sai do planejado. Ajudar os clientes me dá felicidade e paz de espírito”, conta Simone durante o episódio.

Simone Coelho adquiriu uma franquia da Prudential há 18 anos / Divulgação

Os episódios da segunda temporada de “Vidas que Protegem” serão disponibilizados às segundas-feiras no canal do YouTube da Prudential do Brasil e na página da websérie na internet.