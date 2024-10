Seguros Unimed e IGS firmam parceria para assistência 24 horas

A Seguros Unimed anuncia uma nova parceria estratégica com a IGS (Integral Group Solution), empresa de assistência 24 horas, fundada há mais de 12 anos na Argentina, que vem crescendo e ganhando mercado no Brasil desde 2020. A IGS será responsável por atender grande parte do portfólio de assistências 24 horas nos seguros de vida e saúde, que complementam as coberturas já oferecidas pelo seguro com a proposta de torná-los ainda mais completos. Cerca de 2,3 milhões de clientes passarão a ser atendidos pela IGS.

Esta colaboração oferece aos clientes uma combinação entre inovação e atendimento humanizado, marcando um avanço no compromisso da empresa com a qualidade e eficiência, reforçando o pilar estratégico da Seguradora que é colocar o cliente no centro de sua operação. Entre os mais de 20 tipos de serviços que serão atendidos pela IGS, podemos destacar a assistência viagem, um dos principais benefícios do Seguro Saúde, a garantia funeral, e a assistência escolar do portfólio de Produtos Vida.

“A nova parceria reforça o nosso compromisso com a excelência no atendimento. A expertise da IGS em soluções inovadoras e tecnológicas não só complementa, mas também potencializa nossa missão de oferecer o melhor para nossos clientes. Estamos entusiasmados com a oportunidade de integrar essas tecnologias de ponta e elevar ainda mais o padrão de qualidade dos nossos serviços”, ressalta Wilson Leal, Diretor-Executivo de Mercado e Tecnologia.

Referência no setor de assistência 24 horas, a IGS se destaca por sua abordagem tecnológica e personalizada no atendimento, com uma gama diversificada de serviços e um histórico de eficiência, a empresa é reconhecida pela qualidade e inovação de suas soluções.