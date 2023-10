Fórum da Longevidade: autocuidado com a saúde física, emocional e financeira

EXCLUSIVO – O Grupo Bradesco Seguros realizou o XVI Fórum da Longevidade que reuniu grandes ícones das artes, da ciência e dos negócios. Mais de 800 pessoas tiveram a oportunidade de meditar com a atriz Bruna Lombardi e de ouvir outra atriz, a grande Zeze Motta, cantar lindamente, depois de dividir suas experiências de vida. A cereja do bolo ficou por conta da participação da Rainha dos Baixinhos, Xuxa Meneghel.

“As escolhas são muitos aderentes ao que ouvimos nos anos anteriores”, comentou o diretor de marketing do Grupo Bradesco Seguros, Alexandre Nogueira. “Quisemos mesclar opiniões e conteúdos que fossem ricos em vários aspectos, como é a questão da longevidade, baseada em pilares: conhecimento, saúde, parceria, amizade e finanças”.

É importante ressaltar que as participações, desde a apresentação da atriz Cissa Guimarães, são de pessoas que conhecem o tema da longevidade por experiência própria ou por área de conhecimento. “As pessoas podem perceber o quanto uma seguradora pode participar da sua jornada de vida e das suas famílias. O amigo certo das horas incertas”, pontuou Nogueira.

O médico gerontologista Alexandre Kalache, que também é consultor do Fórum da Longevidade, ressaltou a situação demográfica brasileira, um país que envelheceu muito rapidamente e de forma inadequada. Entretanto, Kalache afirmou que o Brasil possui pontos positivos para os idosos, como um Estatuto próprio, sistema de saúde pública universal e renda universal.

Outro ponto alto do evento foi a participação da médica e professora Margareth Dalcomo. Ela foi uma das maiores defensoras da vacinação em massa durante a pandemia e disse que continuará lutando pelas pessoas que necessitam de atendimento médico.

Dalcomo se definiu como um sexagenária no corpo de uma balzaquiana e contou que trabalha 14 horas por dia, atendendo, realizando pesquisas na Fiocruz do Rio de Janeiro, dando aulas e palestras, além de escrever para jornais. Após falar sobre sua atuação na pandemia, Dalcomo pediu a todos que se vacinem, pois este é o único meio de prevenção. Ela foi ovacionada em pé pela plateia.

AUTOCUIDADO

“A vida é um abraço de você em você mesmo e nas pessoas que te cercam. Se você tem empatia, olha para o outro e entende as diversidades, você está próximo do amor próprio e do amor ao próximo”, enfatizou a atriz Bruna Lombardi. Para ela, o fato da sociedade começar a discutir a longevidade, já é um grande avanço, mas é apenas um começo.

O Fórum da Longevidade colocou em discussão a forma como a sociedade pode conviver em harmonia. Como disse o presidente da Bradesco Vida e Previdência, esta é a primeira vez na humanidade em que sete gerações estão convivendo juntas. “Precisamos, mais do que nunca, estarmos inseridos nesta discussão, além de abrir espaço para a discussão acadêmica, como uma companhia que cuida do futuro das pessoas, o que aumenta a responsabilidade e a satisfação de abrir espaço para o diálogo”, comentou Jorge Nasser.

Nasser acrescentou: “Nossa contribuição é inspirar outras instituições a abrirem espaço para a discussão da longevidade. Temos orgulho de sermos o maior pagador de benefícios, de pensões, aposentadorias e indenizações. Forma mais de R$ 33 bilhões em 2022. Precisamos ter uma relação intergeracional. Não basta ficar imaginando que os velhos terão um problema no futuro. Nós somos os velhos”.

Cissa Guimarães entrevista Xuxa Meneghel

Para fechar o evento, Xuxa lembrou que a gente é o que a gente come, o que a gente vive. Aos 60 anos, a Rainha dos Baixinhos, disse que se cuida muito e que mantém uma energia muito otimista. “Queria que alguém tivesse dito: cuida do teu sono, da energia boa, do que você come, porque tudo isso terá reflexo na sua vida. Eu tenho ainda muita coisa para fazer e não irei me aposentar tão cedo.

A lição é que temos que cuidar do que somos hoje, para sermos melhores no futuro. É preciso cuidar da saúde financeira, emocional e física. O futuro ainda vai longe.

Kelly Lubiato

Revista Apólice