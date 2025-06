Cuidar de pessoas é bom para os negócios

O número de beneficiários em planos de saúde empresariais no Brasil atingiu um novo recorde. Com mais de 37,6 milhões de pessoas com acesso à saúde suplementar por meio de suas empresas, chegamos ao maior patamar já registrado no país. O dado, divulgado recentemente por entidades do setor, traz um sinal claro: as organizações seguem como protagonistas no cuidado com a saúde da população.

Esse movimento, porém, é mais do que uma consequência da recuperação do emprego formal. Ele reflete, principalmente, a valorização crescente do bem-estar no ambiente corporativo. Cada vez mais, as companhias entendem que um plano de saúde bem estruturado supera a ideia de obrigação ou de um benefício padrão. Trata-se de uma escolha estratégica, com impacto direto na produtividade, no engajamento e na retenção de talentos.

Em um cenário onde profissionais buscam mais do que um salário competitivo, priorizando também segurança e qualidade de vida, os planos de saúde corporativos ganham ainda mais relevância. Para milhões de brasileiros, eles são o principal, e muitas vezes único, canal de acesso a atendimentos de qualidade, diagnósticos preventivos e tratamentos especializados.

Contudo, esse avanço exige responsabilidade. Com a alta na adesão, cresce também a importância de uma gestão ativa e inteligente desses benefícios. Isso envolve o acompanhamento de indicadores de uso, a promoção de ações de educação em saúde e a parceria com consultorias especializadas, que ajudem a otimizar o investimento e a garantir o melhor cuidado para os colaboradores.

A boa notícia é que o recorde de beneficiários não apenas mostra um setor em expansão, mas também aponta para uma maior maturidade das organizações, que passam a encarar a saúde como parte essencial de sua estratégia. Empresas que cuidam bem de suas equipes constroem relações mais duradouras, ambientes mais saudáveis e, consequentemente, resultados mais consistentes.

É hora de reforçar esse compromisso e enxergar o benefício saúde como ele realmente é: uma ponte entre o presente das empresas e o futuro das pessoas.

*Por Ronald Torres, Diretor da Rodobens Seguros.