Após ação pioneira com a criação da Campanha “Diga Sim ao Seguro de Vida”, que em 2024 completou cinco anos, a Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria do Estado de São Paulo (Aconseg-SP) segue para uma ação inédita.

Com organização da Freela, a Aconseg-SP prepara uma imersão sobre seguro de vida, que será realizada no dia 16 de outubro, em São Paulo, e reunirá corretores parceiros das assessorias, tanto da capital como do interior do Estado.

“Queremos fomentar no corretor, através de eventos, congressos e tudo o que pudermos fazer, uma maior procura pelo seguro de vida. Também estamos mostrando aos nossos parceiros que estamos juntos e queremos ajudá-los”, comenta o presidente da Aconseg-SP, Ricardo Montenegro.

O encontro denominado como “O corretor no seguro de vida” tem como tema central “A importância do seguro de vida para a sociedade brasileira”, contará com dois painéis e ocorrerá no mês em que se comemora o dia do corretor de seguros.

A ação conta com o apoio das principais seguradoras parceiras que atuam no segmento. “Observamos que a venda do vida é uma demanda das próprias seguradoras. Nosso papel é incentivar a participação do vida com os corretores parceiros e explicar para o corretor como ele pode alavancar sua produção com o vida”, acrescenta o presidente.

Segundo Montenegro, a Aconseg-SP pretende desenvolver periodicamente uma série de workshops e palestras para apoiar as assessorias associadas e seus corretores parceiros em ramos pouco explorados.

“O único canal de distribuição para nós assessorias é o corretor de seguros. Por isso, cada vez mais iremos investir em qualificação e conhecimentos para eles, além de incentivo para avançarem na produção de outros ramos de seguros, que inclusive fornecem mais perenidade ao negócio dele”, argumenta Montenegro.