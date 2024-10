AXA no Brasil tem novo vice-presidente de subscrição e sinistros

A AXA no Brasil anuncia Arthur Mitke como vice-presidente de subscrição e sinistros. O executivo vai cuidar da excelência técnica e implementação de soluções inovadoras em produtos e serviços, além da continuidade do nível de excelência e viés técnico da área de sinistros. Para contribuir com essas frentes de trabalho Luciana Soares que antes cuidava da experiência do cliente, passa a liderar as áreas de produtos, serviços e governança em subscrição e sinistros.

Como parte das movimentações, a área de operações, liderada pela superintendente Isabel Vidotto, passa à gestão de Bruno Porte, vice-presidente de transformação, tecnologia e dados, com o objetivo de otimizar processos e aprimorar a eficiência operacional, preparando a companhia para um mercado de seguros cada vez mais tecnológico e digital.

Já experiência do cliente passa a fazer parte da vice-presidência comercial e marketing, comandada por Karine Brandão. O departamento fica sob a liderança direta de Danielle Titton Fagaraz, diretora comercial digital e marketing. Dessa forma, a empresa segue aprimorando a jornada de todos os clientes, além de fortalecer sua marca junto aos segurados e potenciais consumidores, expandindo o trabalho feito até agora.

“Nosso plano estratégico 23-27 é muito ambicioso e estamos crescendo em ritmo acelerado, o que demanda reorganizações e foco. A nova estrutura vai nos possibilitar ampliar nossas soluções e fortalecer a integração entre operações e transformação digital, sempre mantendo o cliente no centro de tudo o que fazemos”, afirma Erika Medici, CEO da AXA no Brasil.