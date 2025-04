O Affinity Seguro Viagem segue em ritmo de crescimento e acaba de anunciar a ampliação de sua equipe comercial com a contratação de quatro experientes profissionais do setor de turismo: João Paulo Borges, Gabriel Rodrigues, Marcos Santos e Junior França. O movimento reforça o compromisso da empresa em fortalecer sua presença no mercado e aprimorar o atendimento aos agentes de viagens em diferentes regiões do Brasil.

“A chegada de profissionais com trajetórias sólidas no turismo é um reflexo do nosso compromisso com a excelência e com o crescimento sustentável do Affinity. Estamos confiantes de que suas experiências e conhecimentos vão agregar ainda mais valor à nossa equipe e aos nossos parceiros comerciais”, afirma Marilberto França, CEO da Affinity Seguro Viagem.

João Paulo Borges chega para atuar como executivo de contas junto aos agentes de viagens das regiões de Goiás, Tocantins e parte do Distrito Federal. Com 24 anos de experiência no turismo, ele se mostra entusiasmado com o novo desafio. “Acabo de embarcar no Affinity bastante motivado com essa nova jornada. Quero continuar com o trabalho de excelência com os agentes de viagens”, destaca João Paulo Borges.

Gabriel Rodrigues assume como executivo de contas para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Com quase 18 anos de experiência no setor, ele acumula passagens por empresas como Aviva, TAM Viagens, Malai e Viagens Promo. “Com muita alegria, estou com o desafio de abrir o mercado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para o Affinity. A ideia inicial é mostrar os benefícios do seguro viagem para os agentes como uma oportunidade de negócio e receita”, afirma Gabriel Rodrigues.



Marcos Santos chega para fortalecer a atuação da Affinity Seguro Viagem em Santa Catarina. O novo executivo de contas possui 32 anos de experiência no turismo e já passou por grandes operadoras como Befly, Grupo Confiança e Maktour, atuando nas áreas Comercial, Operacional e de Vendas. “Me sinto muito feliz em fazer parte deste projeto e deste novo desafio, agora atuando na área de seguros de viagem. Tenho certeza de que farei um ótimo trabalho com a parceria dos agentes que já estão comigo nessa caminhada de 30 anos”, ressalta Marcos Santos.

Junior França também passa a integrar a equipe do Affinity, focado nas regiões de Londrina e Maringá. Ele traz toda a sua expertise acumulada ao longo de 22 anos de trabalho no setor de turismo, onde desenvolveu uma trajetória sólida na gestão de contas, vendas e planejamento estratégico. “É com grande entusiasmo que inicio uma nova jornada no Affinity, trazendo minha experiência como executivo de vendas. Estou animado para contribuir com soluções estratégicas e fortalecer parcerias no setor”, destaca Junior França.