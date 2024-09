A Superintendência de Seguros Privados (Susep) credenciou a OpenPower Corretora de Seguros como Sociedade Processadora de Ordem do Cliente (SPOC) para atuar no Open Insurance. A autorização foi formalizada através da Portaria 16/24, publicada no Diário Oficial da União dessa sexta, dia 6 de setembro.

“A chegada da OpenPower vai efetivar a aplicação do Open Insurance no mercado de seguros brasileiro. Já temos todos os caminhos traçados, os parceiros tecnológicos que irão construir conosco esta jornada e o melhor de tudo: unindo a corretagem de seguros, que entende do cliente e do setor, com a agilidade do digital, garantindo a segurança de todos os agentes que hoje já atuam no setor”, declara Priscila figueiredo, presidente da OpenPower.

As Sociedades Processadoras de Ordem do Cliente (SPOC) são entidades que, uma vez credenciadas pela Susep, podem atuar provendo serviços ao consumidor de agregação de dados, painéis de informação e controle ou, ainda, mediante o consentimento do cliente, representá-lo, prestando serviços relacionados à iniciação de movimentação financeira.