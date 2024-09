Oscar do Seguro chega a 48ª edição

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) realizará no dia 26 de setembro a cerimônia de entrega do Oscar do Seguro, que nessa edição terá como palco o Teatro Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio de Janeiro, reunindo personalidades, empresas e instituições que se destacaram no período de 2023 a 2024.

Trata-se do evento mais esperado do ano, que terá início às 19h, com um coquetel de boas-vindas, seguido da entrega da premiação, aos escolhidos através de votação aberta ao mercado.

Serão premiadas nesta edição as categorias: Seguradora do Ano; Homem de Seguro do Ano; Mulher de Seguro do Ano; Seguradora de Vida do Ano; Seguradora/Operadora de Saúde do Ano; Seguradora Capitalização do Ano; Corretora de Seguros do Ano; Assessoria de Seguros do Ano; Campanha de Marketing do Ano; Personalidade de Seguro; Superintendente / Gerente Seguradora; Funcionário Interno.

Considerada a mais antiga premiação do setor, o Oscar do Seguro se mantém de forma ininterrupta há quase 50 anos. “Com essa premiação o CVG-RJ visa valorizar e reconhecer o trabalho dos que se destacam no setor, reforçando o nosso compromisso em promover o profissionalismo e a qualificação”, enfatiza Edson Calheiros, presidente do CVG-RJ.

Serviço:

Evento: Oscar do Seguro – Destaques do Ano 2023/2024

Data: 26 de setembro de 2024

Horário:a partir das 19h

Local: Teatro Copacabana Palace – Acesso pela Av. Nossa Senhora de Copacabana, 291 – Copacabana, Rio de Janeiro – RJ.