Sombrero Seguradora conquista apólice da Petrobras

A brasileira Sombrero Seguradora é a responsável pela apólice de riscos operacionais da Petrobras. A apólice com validade a partir de 31/05/2024 foi emitida pela seguradora com o suporte do time de Natural Resources de Resseguros da WTW, conglomerado britânico-americano de serviços de seguros.

O montante segurado é de 116,6 bilhões de dólares em ativos e lucros cessantes, relativos a todas as operações downstream onshore da petroleira brasileira. Ou seja, cobre riscos operacionais relacionados a atividades de transporte, comercialização e refino de petróleo, bem como de transporte e comercialização de seus derivados, em território nacional.

O valor segurado inclui todas as refinarias, unidades industriais e terminais de recepção e distribuição. Esta é uma das maiores apólices do Brasil em proteção de ativos e lucros cessantes.

A nomeação da Sombrero se deu após vencer o processo público licitatório. A Seguradora, apta pelos requisitos constantes do edital de licitação, apresentou o prêmio mais competitivo. “O risco foi integralizado dentro do tempo previsto, mesmo levando em consideração os termos e condições desafiadores”, afirma Márcio Rios, diretor de seguros da Sombrero.

O fechamento do negócio e a composição do painel de resseguradores se deu em meio à maior catástrofe climática já enfrentada no Brasil, as cheias dos rios e alagamentos que devastaram o Rio Grande do Sul, estado onde a petroleira possui importantes ativos.

“Sabíamos que o mercado de resseguro estaria agravando o nível de risco de catástrofes naturais no Brasil devido a tensão quanto aos desdobramentos dos eventos ocorridos no Rio Grande do Sul, que elevaria o desafio do time da Sombrero e da WTW em efetivar a contratação da apólice em condições tão competitivas como as apresentadas”, conclui Márcio.

A emissão da apólice posiciona a Sombrero entre as congêneres que operam em grandes licitações e consolida sua estratégia de Seguradora Multiline, aberta para novos negócios dentro de um portfólio balanceado entre Seguros Agrícolas, Máquinas e Penhor Rural, Garantias, Seguros de P&C, Energy, Riscos de Engenharia e RD Equipamentos. A conquista recente também representa o retorno da WTW ao programa de seguros de Riscos Operacionais Onshore da Petrobras, da qual foi detentora anteriormente entre 2010 e 2021.”