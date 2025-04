O MNK Group entrou em uma nova fase com o lançamento de sua marca unificada, que integra suas entidades de corretagem, MGA e de assunção de riscos para garantir uma experiência consistente ao cliente. O novo site do grupo (groupmnk.com) conecta todas as entidades subjacentes no Reino Unido, na Europa, na América do Norte, na América Latina, na África, no Oriente Médio e no Extremo Oriente.

As marcas especializadas do Grupo incluem a MNK International, uma corretora do Lloyd’s anteriormente conhecida como MNK Re, que oferece suporte de resseguro a clientes em mais de 130 países a partir de vários escritórios globais. A nova marca também engloba a Specialty MGA, uma rede de MGAs com escritórios em Londres, Milão, Casablanca e Texas, que oferece capacidade para linhas de negócios especializadas e riscos de difícil colocação.

A MNK Seguros, uma seguradora sediada em San Jose, Costa Rica, juntamente com a Mekong Re, uma empresa de resseguros facultativos e de tratados em Labuan, Malásia, e a Florida Re, uma empresa de seguros e resseguros de propriedades e acidentes na Flórida, também fazem parte do Grupo. Com negócios em mercados dinâmicos e de rápido crescimento em todo o mundo, a nova marca representa o próximo passo na consolidação do crescimento do MNK Group, com vários produtos inovadores em desenvolvimento para apoiar seus clientes globais.

O MNK Group planeja continuar seu crescimento por meios orgânicos, bem como por meio de fusões e aquisições (M&A). Diversos negócios de M&A envolvendo corretoras e seguradoras estão em andamento e serão anunciados em breve.

Ao comentar sobre a nova marca, o presidente do MNK Group, Manoj Kumar, disse: “O lançamento de nossa nova marca representa o rápido crescimento do MNK Group nos últimos anos, oferecendo uma ampla gama de serviços a clientes de todos os setores. À medida que avançamos juntos, nossos negócios são unificados em termos de qualidade de serviço e no fornecimento de soluções personalizadas e inovadoras para atender às necessidades exclusivas de cada cliente, agente, corretor ou subscritor. Com nossas empresas sediadas em todo o mundo, nossa nova marca representa nossa visão global e nosso desejo de expandir ainda mais”.

“Este ano, mais empresas serão lançadas sob a família MNK, à medida que continuamos a navegar em mercados em evolução e a aumentar nossa presença em todo o mundo”, acrescentou Kumar.

A marca foi lançada no evento anual do setor do MNK Group no The Sky Garden na quinta-feira, 3 de abril.