A saúde suplementar no Brasil passa por um momento de unidade: todos estão insatisfeitos. Quem tem planos individuais sabe que está protegido pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar – em relação aos reajustes anuais. Entretanto, sofre com os frequentes descredenciamentos de rede, que não obedecem a legislação e não são substituídos por outros prestadores de igual competência ou dentro do perímetro exigido.

Os que possuem planos por adesão vivem com medo do reajuste anual, que passa da casa dos 30% ao ano, e ainda vivem sob a ameaça de ser desligados do plano a qualquer momento. E ainda há as pessoas que possuem planos corporativos. Estes, estão garantidos à medida que mantêm seus empregos.

Do lado das operadoras, o combate às fraudes é uma guerra sem fim. Enquanto tentam convencer a população a usar o benefício de forma mais comedida, precisam lutar contra quadrilhas especializadas em fraudes que envolvem desde troca de procedimentos estéticos por outros cobertos, por exemplo, até a emissão de reembolso com dados de terceiros.

Neste cenário surgiram os cartões de benefícios. Com o pagamento de um valor mensal é possível conseguir atendimento ambulatorial e realizar exames com custos mais acessíveis. Muitas empresas começaram a operar neste campo, que não conta com uma regulamentação específica. Por enquanto.

Neste número da Revista Apólice jogamos luzes sobre estas empresas, mostrando o seu modelo de negócios e as alternativas que elas oferecem para os consumidores que estão entre o SUS e a saúde privada. Parece um oásis no deserto das filas dos postos de saúde.

Mostramos ainda como o setor de saúde odontológica também consegue se manter à margem dos problemas da saúde suplementar. Ele cresce e aumenta a sua penetração, como uma pequena amostra de como é bom contar com uma cobertura para a saúde.

Na capa está a Ituran, empresa de tecnologia de monitoramento e rastreamento de veículos que lança produtos para, de novo, atender um público que não consegue comprar a proteção compreensiva para o seu automóvel, mas que também não deseja ficar sem proteção.

O mercado e os consumidores vão encontrando caminhos para garantir a sua segurança e da sua família.

Boa leitura!