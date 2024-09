Seguros Unimed conquista Prêmio GT de Inovação 2024

A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, foi homenageada com o Prêmio GT de Disrupção de Inovação na categoria Seguros e Capitalização, em reconhecimento às suas iniciativas de 2023 vinculadas à Lei do Bem. A premiação, que destacou as iniciativas da empresa dentre mais de cinco mil projetos avaliados, ocorreu durante o GT Innovation Summit 2024.

Desde a adoção da Lei do Bem, a companhia já incentivou R$ 21,9 milhões em projetos inovadores, executados por diversas áreas da empresa. Entre as iniciativas contempladas estão o “Squad Experiência do Dentista”, calculadores de “Responsabilidade Civil”, “Residencial” e “Ramos Elementares”, além do “Simulador de Previdência

“Este prêmio é um reconhecimento do nosso compromisso com a inovação e a excelência. A Lei do Bem tem um impacto importante para impulsionar projetos e trazer avanços significativos para nossos processos, produtos e serviços. Estamos orgulhosos de ver o trabalho reconhecido e continuaremos a investir em novas soluções que contribuam para diferentes frentes da seguradora”, destaca Fábio Nogi, superintendente de Inovação e Odontologia.

A Lei do Bem (Lei federal n.º 11.196, de 2005) oferece incentivo fiscal para empresas que investem em pesquisa e inovação tecnológica no Brasil. Esse benefício, que pode chegar a aproximadamente 27% do Imposto de Renda e da Contribuição Social, pode ser reinvestido em projetos relacionados aos produtos e serviços da empresa, proporcionando um retorno significativo.

O prêmio é promovido pela GT, consultora da Seguros Unimed, que utiliza o SDI (Score de Disrupção em Inovação), um algoritmo patenteado que avalia os principais projetos de inovação com base nas melhores práticas globais e que tem sido uma referência na avaliação de inovação por mais de 15 anos.

–