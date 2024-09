Mapfre lança seguro com cobertura para 25 doenças graves

EXCLUSIVO – O novo seguro para doenças graves da Mapfre cobre 25 enfermidades em um produto que não necessita da contratação de outras coberturas. Na maioria dos casos, a cobertura para doenças graves está acoplada ao seguro de vida.

O novo produto garante cobertura, além do titular, para os seus filhos. O plano infantil possui 12 doenças cobertas em seu escopo. “O número é menor porque as crianças estão suscetíveis a menos doenças”, explica Janaina Basile, Superintendente de Produtos de Seguros de Pessoas da Mapfre. O produto pode ser contratado por pessoas de 14 a 70 anos, com garantia para crianças de 2 a 18 anos.

O grande diferencial deste produto é a possibilidade de contratação em módulos: o plano Básico cobre 11 doenças, como câncer, transplante de órgãos, infarto do miocárdio, insuficiência renal etc; o plano Intermediário cobre 19 doenças: as 11 do plano básico e outros, como transplante de medula, cirurgia do coração e perda de visão; o plano Completo inclui, além daquelas dos planos anteriores, doenças neurológicas, como Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, entre outras. “O segurado vai escolher qual destes pacotes deseja contratar e pode incluir os filhos, com coberturas para meningite, insuficiência renal, perda de visão e audição, câncer”, informa Janaina.

O capital segurado para este novo produto vai de R$ 10 mil a R$ 1 milhão, sendo que o capital para cada filho será de 50% do valor contratado pelo titular, com limite de R$ 250 mil. O serviço principal atrelado ao produto é o Mapfre Cuidando de Você, que oferece telemedicina, custos reduzidos para consultas, exames e serviços garantidos. Além disso há também descontos em medicamentos e ele é extensível a familiares, inclusive pais e sogros, que não estão no produto.

O destaque exclusivo da Mapfre, entretanto, vai para a medicina de precisão, muito utilizada no tratamento para câncer. Janaina explica: “É um serviço que faz teste moleculares para identificar o melhor tratamento para o câncer específico. O nosso parceiro recolhe o material, encaminha para o laboratório nos EUA, faz os testes genômicos e indica o melhor tratamento. Se o câncer for potencialmente genético, é feito o teste também dos ascendentes e descendentes diretos. Também podem ser indicados tratamentos experimentais, para os quais a empresa parceira faz todo o acompanhamento do segurado”.

DISTRIBUIÇÃO

A cobertura para Doenças Graves costuma vir atrelada ao seguro de vida. “As pessoas estão se preocupando cada vez mais com o custo da saúde e o seguro de vida é uma ferramenta de solução complementar à saúde também é um objetivo”, conta Carolina de Molla Lorenzatto, diretora comercial de Vida e Previdência da Mapfre.

O objetivo deste novo produto foi trazer flexibilidade para o corretor de seguros, atendendo a uma preocupação dele de que a cobertura de Doenças Graves é cara. “Era, até ele ter a possibilidade de fazer esta contratação de forma modular, do básico ao completo; o segundo aspecto é que a aceitação é mais simples, com todo o processo eletrônico (podendo ser feita complementação de documentação)”.

O produto foi pensado para que o corretor de seguros tenha a facilidade de realizar a contratação rapidamente. “As assistências são voltadas para a saúde em dois momentos: a prevenção, com o Mapfre Cuidando de Você, e o tratamento, com a medicina de precisão”, afirma Carolina. “O produto precisa ser acessível para todos e fácil de vender, rápido para o consumidor e com apelo de preço. A Mapfre quer ser referência em sustentabilidade, como uma empresa que preza os caminhos do ESG”, acrescenta a executiva.

Para tanto, o novo produto, independente do valor segurado, fará a doação de R$ 5 para o Graac – Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer – para cada produto comercializado. “Esta doação segue no sentido da prevenção, pois estamos falando em incentivo em prevenir, promover saúde e dar acompanhamento aos segurados. Independente do tíquete do seguro, que pode ser de R$ 25, no mínimo mensal e R$ 150 no tíquete anual. O seguro de Doenças Graves ainda oferece sorteios de R$ 50 mil mensais, através da Loteria Federal”, comemora Carolina.

Um dos diferenciais do produto é que ele seja o mais abrangente possível. “Nos preocupamos com as letras miúdas, por isso damos transparência para o consumidor em relação às doenças. Para o corretor, a facilidade é que o seguro Doenças Graves não está atrelado a produtos de seguro”, comenta Carolina.

Kelly Lubiato