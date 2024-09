Entidade quer capacitar profissionais na venda de planos de saúde

Acontece nessa segunda, dia 2 de setembro, o lançamento do Instituto de Qualificação da Contratação na Saúde Suplementar (IQCS). O instituto vai oferecer capacitação e certificação para os profissionais que trabalham com venda de planos de saúde. O fundador do Instituto é Leandro Fonseca, ex-presidente da ANS, que traz a experiência de quem atuou por quase 10 anos na Agência Nacional de Saúde Suplementar e há 18 anos vem atuando no setor de saúde.

Fonseca ressalta que muitos dos problemas que ocorrem no setor de planos de saúde, tais como fraudes, desperdícios e cancelamentos de contratos, decorrem de venda e gestão do pós-venda mal feita. Assim, segundo ele, o IQCS vai preencher uma lacuna do setor, que é capacitação desses profissionais de venda de planos de saúde e sua certificação, destacando os mais qualificados.

Estima-se que cerca de 100 mil profissionais atuam com venda de planos de saúde no Brasil, no entanto, não há uma regulação que exija uma qualificação específica para corretores de planos de saúde.

Para marcar o lançamento, no dia será promovido um debate setorial sobre “Impactos da atuação dos profissionais de venda de planos de saúde” na Faculdade Mackenzie, das 17h, às 19h, em Botafogo. Participarão da mesa o presidente da ANS, Paulo Rebello; presidente da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), Gustavo Ribeiro; o presidente de honra do IQCS, Paulo Marcos, o presidente do Sindicato dos Corretores de Seguro (SINCOR-RJ), Ricardo Garrido e o CEO da Arquitetos da Saúde, Adriano Londres.

Serviço

Lançamento do Instituto de Qualificação da Contratação na Saúde Suplementar (IQCS)

Dia: 02 de setembro – Debate setorial: Impactos da atuação dos profissionais de venda de planos de saúde

Horário: 17h às 19h

Local: Faculdade Mackenzie – Rua Marquês de Olinda, 70 – Botafogo – RJ