Porto Seguro oferece desconto na semana do consumidor

Até o dia 13 de setembro, a Porto Seguro oferece desconto de até 10% na contratação dos seguros empresariais e para máquinas e equipamentos. A ação é especial pela semana do consumidor e pode ser uma oportunidade de negócios para o corretor oferecer proteção para empresas de todos os portes.

Assim, no seguro de máquinas e equipamentos, a proteção é equipamentos utilizados em diversos segmentos, como construção civil, industrial, medicina, odontologia e outros. Com ele, é possível evitar possíveis prejuízos financeiros no caso de imprevistos.

Com ampla aceitação para mais de 580 tipos de equipamentos, oferece proteção completa contra danos físicos ao bem, danos elétricos, subtração do bem, perda ou pagamento de aluguel, entre outros.

A contratação tem vigência de até 5 anos e conta com assistência 24 horas especializada da Porto, com suporte para auxiliar em todas as etapas.

Além dele, existe o seguro empresarial que oferece proteção completa para pequenos, médios e grandes negócios. Com coberturas personalizadas para mais de 180 tipos de atividades (salões de beleza, bares, restaurantes, clínicas e outros), o produto oferece mais de 40 coberturas contra riscos como incêndios, danos elétricos, roubo, vendaval, desmoronamento, quebra de vidro, danos morais e outros.

Além disso, contempla mais de 30 serviços de assistência que ficam disponíveis para garantir tranquilidade e sustentabilidade financeira das empresas. Com ele, é possível ter garantia para riscos de até R$ 150 milhões.