Youse amplia sua aceitação no seguro auto

A Youse, primeira insurtech do Brasil, amplia a partir de agora o limite de aceitação do seguro auto para veículos com valor de até R$ 400 mil. Embora a aceitação para esse perfil de veículos já estivesse prevista dentro do limite aprovado pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) para a operação, a insurtech oficializa sua entrada nesse segmento, reforçando o compromisso com uma oferta mais flexível, moderna e conectada às novas demandas do mercado automotivo.



A partir da atualização, veículos de maior valor, especialmente versões top de linha de montadoras consolidadas e híbridos, passam a ter cobertura disponível na plataforma digital da Youse. Modelos como Toyota RAV4, Hilux, Corolla Cross 2025, além de Volkswagen Amarok e híbridos da Volvo, agora podem ser segurados.

A decisão reflete o olhar estratégico da Youse para um público que busca autonomia e personalização em seguros digitais, mas que, até então, não encontrava cobertura adequada para seus veículos de maior valor. “Ao ampliar efetivamente nossa aceitação, reforçamos nosso modelo de seguro digital pensado para evoluir junto com o comportamento do consumidor e as transformações do mercado”, afirma João Valli, Diretor de Produtos e Pricing da Youse.

As assistências e coberturas atuais permanecem inalteradas, garantindo que os clientes contem com uma jornada completa, desde opções de guincho, colisão para perda total, danos a terceiros e serviços personalizados diretamente pelo app ou site.

A Youse também está em fase de estudo para novas coberturas exclusivas para veículos híbridos e elétricos, alinhadas às tendências de consumo mais sustentável e às necessidades de um público que exige não apenas proteção, mas uma experiência digital fluida e com alto nível de personalização.

Com a ampliação da aceitação, a Youse vê uma oportunidade de testar novas abordagens de produto e comunicação voltadas ao público de carros com até 5 anos, com foco na experiência digital, personalização e diferenciação no atendimento.