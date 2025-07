Évora Seguros completa 28 anos e projeta crescimento de 40%

A Évora Seguros completa 28 anos neste mês de julho. Fundada com foco no segmento automotivo, a corretora diversificou sua atuação ao longo dos anos e hoje oferece mais de 30 linhas de produtos para pessoas físicas e empresas de diversos perfis.

O portfólio inclui seguros automotivos, patrimoniais, linhas financeiras e uma área dedicada a Benefícios, com seguros de saúde, odontológicos, de viagem e de vida – tanto para planos individuais quanto corporativos. A operação também abrange consórcios para veículos e imóveis. “Começamos no automóvel, por influência do Grupo Évora, mas com o tempo expandimos para outras áreas. Auto continua sendo importante, mas vemos espaço para crescer em várias frentes”, afirma Thiago Rocha, diretor da corretora.

A área de Benefícios, criada em 2024, tornou-se um pilar estratégico, com a meta de representar 20% do faturamento até 2029. Segundo Rocha, o foco está em combinar custo e necessidade com acompanhamento contínuo no pós-venda. No primeiro semestre de 2025, a receita da área cresceu 52,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. “O desempenho nos permite olhar para o futuro com metas mais ambiciosas, incluindo a projeção de estarmos entre as principais corretoras do país nos próximos anos”, diz o executivo.

O atendimento personalizado também é apontado como um dos pilares da operação. A corretora já atendeu mais de um milhão de clientes e conta com cerca de 230 colaboradores para acompanhar todas as etapas da jornada do consumidor.

No segmento de consórcios, a Évora registrou alta de 31% no volume de cotas vendidas no segundo trimestre de 2025, em comparação com o primeiro. “O mercado está mais maduro e o consórcio é visto como uma ferramenta eficiente de planejamento financeiro para aquisição de bens ou serviços”, comenta Rocha.

Já no seguro automotivo, o crescimento foi de 10% em volume de prêmios no primeiro semestre de 2025, em relação ao mesmo período de 2024.

N.G.