Porto Seguro Auto aumenta valor de proteção para cobertura de vidros

A Porto Seguro está ampliando os valores da proteção de vidros dentro das apólices do seguro automóvel. Desde 06 de abril, os limites de indenização foram atualizados, uma ação que se traduz no maior limite de pagamento do mercado segurador brasileiro.

A iniciativa, que segue em linha com a plataforma “Todo Cuidado é Porto”, além de proporcionar maior proteção aos clientes, estará completamente alinhada ao cenário econômico no que diz respeito às atualizações nas condições do produto, válida para Auto Porto Individual e Frota e Auto Itaú.

Importante ressaltar que é preciso contratar a cobertura para ter acesso à livre escolha de oficinas para vidros, como por exemplo a rede de concessionárias, incluindo peças com a logomarca da montadora (coberturas 76R e 78R). Por isso, é necessário atenção no momento da cotação e posterior contratação de modo a se beneficiar também das mudanças que passam a valer. O corretor de seguros é essencial neste momento e poderá auxiliar com as melhores opções para cada perfil e veículo.

A novidade chega para potencializar um produto que já tinha diferenciais muito interessantes e que, agora, ganha ainda mais vantagens, afinal a Porto está sempre atenta ao compromisso de ser cada vez mais um porto seguro para seus clientes. Tal ajuste na condição do produto reflete o cenário atual de preços de vidros no mercado, principalmente para os veículos Premium e de alto valor, estabelecendo o maior limite de indenização de vidros do mercado.

Confira a seguir os novos valores:

– Veículos com seguro de até R$ 50.000,00, valor máximo de pagamento de até R$ 10.000,00;

– Veículos com seguro de R$ 50.001,00 a R$ 100.000,00, valor máximo de pagamento de até R$ 15.000,00;

– Veículos com seguro de R$ 100.001,00 a R$ 250.000,00, valor máximo de pagamento de até R$ 25.000,00;

– Veículos com seguro de R$ 250.001,00 a R$ 700.000,00, valor máximo de pagamento de até R$ 50.000,00;

– Veículos com seguro acima de R$ 700.000,00, valor máximo de pagamento de até R$ 70.000,00.

Revista Apólice