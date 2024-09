Especialistas discutem gestão de riscos em cenários catastróficos

O Machado Meyer Advogados realizará, no dia 18 de setembro, às 8h30, o evento “Gestão de riscos em cenários catastróficos”. Especialistas discutirão temas essenciais do papel do seguro e de outras ferramentas de controle e transferência de riscos, como o escopo e os benefícios da gestão de riscos, os novos Risk Managers externos, a importância do corretor de seguros, riscos emergentes, complementaridade entre gestão de seguros e prevenção de riscos e ferramentas de transferência e gestão.

O encontro reunirá Cassio Gama Amaral, sócio da área de Seguros do Machado Meyer Advogados, Cristiano Oliveira, partner da Lockton Brasil, Cristina Weiss Tessari, gerente de Seguros e Riscos no Grupo Votorantim, Dalmo Murta, coordenador de Seguros e Riscos no Grupo NC/ EMS farmacêutica, José Bernardo de Medeiros, sócio fundador da Risk Metric Consultoria como palestrantes e contará com a presença de Fernando Demier, Fundador e CEO da Elevus, como mediador.

Informações: https://go.machadomeyer.com.br/gestaoderisco