EXCLUSIVO – Nesta terça-feira (08), o Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP) recebeu a diretoria do Sindicato das Seguradoras de São Paulo (Sindseg-SP) para mais uma edição do tradicional almoço de negócios da entidade. Estiveram presentes a presidente do Sindseg-SP, Patrícia Chacon, além dos diretores Alexandre Nunes e Fernando Grossi.

Durante sua fala, Chacon destacou que o setor vive um momento de forte impulso, com grande potencial de crescimento e inovação. Segundo ela, a personalização das ofertas de seguros é um dos principais diferenciais competitivos do setor, e os corretores têm papel central nesse processo. “Vocês, corretores, têm o potencial de fazer as melhores ofertas para o cliente, porque conhecem de perto seus perfis e necessidades”, afirmou. “Temos a oportunidade de personalizar produtos de acordo com cada perfil, e isso é um diferencial do seguro”.

Chacon também ressaltou que o mercado caminha para um modelo centrado na experiência do cliente, que valoriza soluções simples, digitais e que geram confiança. No entanto, frisou que o atendimento humano continua sendo essencial. “Apesar das tendências tecnológicas, muitos clientes ainda preferem falar com seus corretores. Isso é especialmente claro em setores como o automotivo ou em viagens, onde a digitalização é alta, mas o contato humano ainda é valorizado”, disse.

Segundo dados apresentados pela executiva, o Estado de São Paulo arrecadou cerca de R$ 40 bilhões em prêmios em 2023. No primeiro trimestre de 2024, o volume foi de R$ 16,9 bilhões, representando um crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os destaques foram os ramos de automóvel (alta de 7%), transportes (16%) e vida (19%).

Para 2025, a previsão é de crescimento superior a 10% no mercado como um todo. A meta de longo prazo, de acordo com estimativas da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), é alcançar 10% de participação no PIB até 2030.

A presidente do Sindseg-SP também comentou sobre mudanças regulatórias, como o novo marco do setor e o avanço do Open Insurance. Na visão da entidade, o modelo tem potencial para ampliar a penetração do seguro na sociedade.

Entre os temas que serão trabalhados com mais ênfase, estão os riscos climáticos. Chacon anunciou que o Sindseg-SP participará da COP 30 com palestras e produção de conteúdo voltados à pauta ambiental, social e de governança (ASG), em consonância com a Circular 666/2023 da Susep.

O sindicato também apoia o projeto Smart Sampa, iniciativa voltada à mobilidade urbana e inovação, e acompanha de perto o desenvolvimento de novos mercados, como o de veículos elétricos.

Por fim, a executiva reforçou o compromisso da entidade com a valorização do corretor de seguros. “A diretoria do Sindseg entende que o corretor é fundamental para apoiar o desenvolvimento do mercado. Queremos caminhar junto com vocês”, concluiu.

Nicholas Godoy, de São Paulo