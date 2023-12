Celebrando três anos, 180 Seguros aposta em modelo de negócio escalável

Com o propósito de transformar o modelo de consumir e distribuir seguros no Brasil, a 180 Seguros acaba de completar três anos de operação. A seguradora já está trabalhando com as modalidades Residencial, Empresarial, Proteção ao Crédito (Prestamista), Garantia Estendida e Riscos Diversos (incluindo Pix e Bolsa Protegida). Esses produtos foram 100% desenvolvidos com tecnologia própria.

Em 2021, a companhia recebeu o maior seed para o segmento de seguros na América Latina, no valor de R$ 44 milhões e, no ano passado, fechou a segunda maior série A em insurtechs no Brasil, de R$ 177 milhões (US$ 31,4 milhões). Desde então, a empresa investe em ser a melhor opção para os parceiros e, para isso, foca em desenvolver tecnologias próprias, trazendo vantagens únicas frente ao mercado.

Ainda em sua fase inicial como corretora, a 180 Seguros já era responsável pelo lançamento de três seguros inéditos: o seguro residencial com assistência por pontos, que proporciona mais flexibilidade para o consumidor no uso dos benefícios; o Seguro Pix Universal, que protege todas as contas vinculadas ao CPF do cliente; e o primeiro seguro intermitente da América Latina, que protege os pertences dentro do carro, enquanto estacionado na Zona Azul.

Após essa fase inicial como corretora, no último mês de maio, a insurtech conquistou o aval da Susep (Superintendência de Seguros Privados) para atuar como seguradora S3, se tornando a primeira empresa de tecnologia com licença de seguradora para atuar em todo o Brasil. Nessa nova fase, tem concentrado os esforços na construção dos seus produtos próprios, com projeções ambiciosas para o futuro.

“Nestes últimos três anos amadurecemos muito como empresa, e agora como seguradora, vemos que nossos produtos têm diferenciais claros e que vem gerando muita demanda por parte de nossos parceiros. Sendo assim, estamos confiantes com um 2024 onde vamos crescer expressivamente”, explica Mauro Levi D’Ancona, cofundador e CEO da companhia. Segundo o executivo, o foco é buscar crescer o número de parceiros e prover a melhor tecnologia e experiência para os parceiros e clientes.

Como parte do processo de evolução da companhia, foi anunciado, em outubro, uma parceria com a Swiss Re para ressegurar a carteira de seguro residencial. Isso vai permitir que a empresa opere em um modelo de negócio mais eficiente do ponto de vista de capital, direcionando recursos na expansão da base de parceiros e, ao mesmo tempo, focando no desenvolvimento de tecnologias proprietárias. A 180 é a primeira S3 no modelo B2B2C a integrar o rol de parceiros da Swiss Re, uma das principais fornecedoras mundiais de resseguros e outras formas de transferência de risco com base em seguros, e será a única parceira de ramos patrimoniais da resseguradora no Brasil.

Além disso, a 180 Seguros tem ainda outra vantagem: a capacidade de desenvolver e lançar tecnologias e ferramentas desenvolvidas 100% pelo time. Exemplo disso é que poucos meses após conquistar a licença de seguradora, a companhia tem um roadmap de novos desenvolvimentos para 2024 e lançou duas ferramentas de Inteligência Artificial (IA) no maior evento de seguros e tecnologia do mundo, o ITC Las Vegas.

Uma delas, o Sagas Cody Buddy, permite que a equipe técnica dos parceiros façam a integração de seus sistemas com a API da seguradora de forma mais rápida e eficiente. A aplicação usa uma IA Generativa, que funciona como um ajudante dos desenvolvedores para utilizar a API da insurtech. Ao acessar a ferramenta, os usuários encontram uma interface similar ao Bard e Chat GPT que, além de tirar dúvidas e explicar o funcionamento do Sagas API, também consegue gerar código para o uso da API na linguagem de programação utilizada pelos desenvolvedores do canal parceiro.

A outra ferramenta de IA tem foco nos consumidores finais, com a construção de uma base de conhecimento que, por conversação, os atendentes da empresa conseguem consultar para responder de forma mais assertiva aos clientes. “A maioria das companhias utiliza ferramentas externas, e queremos manter nosso principal diferencial dentro de casa. Hoje, a maioria do nosso time é composto por pessoas dedicadas à engenharia e produtos”, comenta Franco Lamping, CTO e cofundador da 180.

Fundada por Mauro Levi D’Ancona e Franco Lamping, em 2020, a insurtech anunciou nos últimos meses as chegadas de Paulo Umeki, Talita Wigg e Gustavo Genovez para atuarem, respectivamente, como Advisor, Sales Executive Manager e Head Atuarial. Os três profissionais, que possuem carreiras extensas e de sucesso no mercado de seguros, chegam para integrar importantes posições dentro das suas equipes.

“Estamos entusiasmados com o que alcançamos até agora e com as oportunidades que o futuro nos reserva. Teremos mais novidades para anunciar em breve, e nosso foco será principalmente conquistar novos parceiros e continuar inovando para oferecer soluções de seguros, enquanto construímos uma base sólida para os próximos anos”, finaliza D’Ancona.

N.F.

Revista Apólice