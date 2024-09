Grupo Exalt comemora 15 anos com festa em Campinas

EXCLUSIVO – O Grupo Exalt celebrou os 15 anos de fundação em um evento realizado em Campinas. O diretor executivo do Grupo, Mauricio Ramos, destacou a trajetória de sucesso da empresa e as estratégias que têm sido fundamentais para o crescimento da Exalt, que hoje conta com 70 corretoras de seguros associadas, todas do interior de São Paulo.

Ramos enfatizou o papel da Exalt na intermediação entre seguradoras e clientes, ressaltando a importância de manter o mercado de seguros saudável e dentro de parâmetros que atendam tanto seguradoras quanto segurados. “Não adianta apenas esperar que as seguradoras aceitem todos os riscos, pois elas também precisam manter a saúde de suas carteiras”, afirmou.

Para ele, o papel da corretora é dialogar com ambas as partes, garantindo que os riscos sejam ajustados e as melhorias necessárias sejam feitas pelos segurados. “Nosso trabalho é sentar com as seguradoras e segurados, combinando prazos e adequações para que todos possam atuar de forma segura e responsável”, completou.

O Grupo Exalt começou sua história em 2009 com apenas 11 corretores e hoje conta com 70 associados distribuídos em 47 municípios do interior de São Paulo. “No início, éramos um grupo de corretores que decidiu se unir para compartilhar experiências e superar desafios. Isso foi muito produtivo e logo percebemos que juntos poderíamos ir muito mais longe”, refletiu Ramos.

Com os olhos no futuro, o Grupo Exalt não para de crescer. A meta é chegar a 150 corretores até dezembro de 2025, objetivo que Ramos considera factível devido à expansão contínua. “O grupo foi oferecendo uma cesta de serviços mais robusta, e isso fez com que atraíssemos mais corretores ao longo do tempo. O corretor que entra no grupo evolui de forma exponencial, pois passa a ter acesso a boas práticas e uma rede de apoio que acelera seu crescimento no mercado”, ressaltou.

O Grupo Exalt está empenhado em preparar seus corretores para o futuro do mercado de seguros, especialmente com a transformação digital e a adaptação às novas gerações. “Estamos trabalhando o conceito do corretor do futuro. Queremos que nossos corretores estejam prontos para atender diferentes gerações, desde os baby boomers até a geração Z, que se relacionam com o seguro de maneiras muito diferentes”, explicou Ramos.

A corretora de seguros que se associa ao Grupo Exalt recebe uma série de benefícios, como todo o backoffice para sinistros, treinamento para atuação em mídias sociais etc. É uma forma de trabalhar para deixar o corretor mais livre para buscar novos negócios.