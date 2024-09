Eu Entrego anuncia parceria com Suhai Seguradora e insurtech TôGarantido

A Eu Entrego, logtech que conecta varejistas à maior rede de entregadores autônomos do Brasil, anuncia uma parceria com a Suhai Seguradora, especializada em seguros de veículos, e a insurtech TôGarantido, startup que ajuda empresas a integrar seguros de forma fluida na jornada de seus clientes. Essa colaboração tem como objetivo oferecer condições especiais de seguro de carros e motos aos entregadores parceiros da Eu Entrego, proporcionando maior segurança e tranquilidade no dia a dia de trabalho.

A partir de agora, eles terão acesso a planos de seguro com benefícios exclusivos e adequados às suas necessidades específicas, visando não apenas proteger os veículos utilizados nas entregas, mas também proporcionar confiança e conforto aos profissionais, sabendo que estarão amparados em caso de imprevistos.

“Poder oferecer essa nova vantagem aos nossos parceiros nos deixa extremamente satisfeitos”, afirma Vinícius Pessin, CEO da logtech. “A segurança dos entregadores é uma prioridade para nós, e essa parceria nos permite continuar ampliando os benefícios e reforçando nosso compromisso com as pessoas”.

A Suhai Seguradora surgiu para atender clientes que não têm aceitação para seus veículos nas seguradoras tradicionais. “Nosso objetivo é fornecer segurança e tranquilidade, independentemente da marca, ano, modelo ou tipo de utilização do veículo. A EuEntrego é a parceira ideal, pois compartilha dos mesmos valores e objetivos, como inovação e foco no cliente”, afirma Igor Vicente, Executivo de Parcerias e Novos Negócios da empresa.

Já a TôGarantido tem como missão democratizar o acesso a seguros de qualidade, com preços acessíveis para profissionais autônomos de todo o Brasil. Sua plataforma digital simplifica o processo, permitindo contratar um seguro em menos de três minutos, de forma rápida e descomplicada.

“Estamos confiantes de que essa união será um sucesso, garantindo que os entregadores possam trabalhar com a tranquilidade de saber que sua moto ou carro estão protegidos a todo momento”, afirma Felipe Cunha, fundador e CEO da TôGarantido.

Desde 2023, a Eu Entrego tem conduzido ações e investimentos estratégicos importantes, com um foco especial na implementação de tecnologias de IA. Com esses avanços, a logtech atingiu a marca de 12 milhões de entregas no 1º semestre de 2024 e um crescimento de 36% no mesmo período, em comparação ao ano anterior.