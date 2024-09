CVG-SP lança prêmio para valorizar profissionais de seguradoras

O CVG-SP está lançando o Prêmio Seguro Paulista para valorizar e reconhecer o trabalho dos profissionais da linha de frente das seguradoras, que atuam no atendimento aos corretores de seguros, assessorias e plataformas no estado de São Paulo. A premiação inédita será realizada a partir da indicação dos profissionais pelas seguradoras e votação online dos corretores de seguros. Os finalistas eleitos em quatro categorias serão revelados na festa de final de ano do CVG-SP, em dezembro.

De acordo com o presidente do CVG-SP, Marcio Batistuti, o objetivo da premiação é valorizar os profissionais que fomentam o crescimento do mercado de seguro de vida e saúde. “A intenção é reforçar a parceria que existe entre os corretores de seguros e os profissionais que atuam em conjunto para levar mais segurança, proteção e planejamento financeiro aos brasileiros, em especial no mercado paulista”, diz. Ele ressalta que o prêmio está alinhado ao objetivo do CVG-SP de conectar o mercado de seguros.

Márcio Batistuti, presidente do CVG-SP

Como líder da comissão organizadora do Prêmio Seguro Paulista, Renato Barbosa, diretor do CVG-SP na pasta de Relações com o Mercado, reforça o propósito de reconhecer e estimular a evolução dos profissionais que atendem aos corretores de seguros. “Faltava uma premiação para enaltecer os profissionais que são a linha de frente e que estão no dia a dia do corretor, tendo uma grande importância para o crescimento do nosso mercado”, diz.

Sobre a premiação

Quatro categorias concorrerão ao prêmio. Nas três primeiras, serão selecionados entre os profissionais indicados que atuam nos ramos de seguro de vida individual, seguro de vida em grupo e saúde, nas funções de gerente comercial ou executivo de contas ou accounts. Todos deverão ser funcionários das seguradoras associadas ao CVG-SP e prestarem atendimento a corretores de seguros, assessorias e plataformas.

Na quarta categoria concorrem os funcionários da área de apoio operacional ou assistentes que trabalhem nas seguradoras associadas ao CVG-SP. A votação será realizada em duas etapas. Na primeira, os corretores de seguros escolherão por meio de voto online um profissional de cada uma das quatro categorias. Os três mais votados de cada categoria serão eleitos semifinalistas.

Uma segunda votação dos corretores elegerá os finalistas. A apuração dos votos será realizada pela comissão organizadora do CVG-SP. Os vencedores serão revelados e receberão o troféu na cerimônia de premiação que ocorrerá durante a festa de confraternização do CVG-SP, em dezembro. “Para os profissionais de atendimento aos corretores, o prêmio representará a consagração de suas carreiras. Para o CVG-SP, o cumprimento do seu propósito de disseminar a cultura do seguro e conectar o mercado”, diz.

A fase de indicação dos profissionais termina no dia 27 de setembro, às 15h. As seguradoras associadas ao CVG-SP poderão solicitar o regulamento pelo e-mail cvg@cvg.org.br. A votação online terá início no dia 1º de outubro.